Nintendo ascolterà tutte le vostre chiamate su Switch 2

Tra le novità di Nintendo Switch 2 c'è anche la GameChat, impiegata tramite la telecamera dedicata che, come accade per moltissimi (ma anche tutti) device e smart device moderni, sarà completamente monitorata da Nintendo.

Come riporta Gamespot, infatti, Nintendo ha aggiornato la propria politica sulla privacy in vista del lancio di Switch 2 e della telecamera che permetterà di utilizzare GameChat.

Un portavoce di Nintendo ha rilasciato una dichiarazione aper chiarire l'effettiva portata del monitoraggio della telecamera.

«GameChat è progettato per rispettare la privacy degli utenti», ha spiegato il rappresentante dell'azienda. Le registrazioni delle conversazioni audio e video vengono esaminate da Nintendo solamente in caso di segnalazione da parte di un utente:

«Se qualcuno sperimenta comunicazioni in GameChat per Nintendo Switch 2 non in linea con le Linee Guida della Community, può segnalarlo utilizzando la funzione di report integrata.»

Per quanto riguarda la conservazione dei dati Nintendo ha spiegato che tutte le registrazioni rimarranno archiviate privatamente sul dispositivo, e nessuna registrazione personale verrà inviata ai server Nintendo «fino a quando non viene presentata una segnalazione.»

Bisogna dire che questa precisazione di Nintendo non è affatto una novità, nel mondo tech e anche nei videogiochi. Tutti i dispositivi di cui siamo circondati ci "ascoltano" per motivi di marketing e di registrazione dati, e anche Microsoft e PlayStation hanno dichiarato negli anni che le chat vocali sono soggette a registrazione (come anche per Valorant).

Questo sistema è progettato per bilanciare la privacy degli utenti con la necessità di mantenere un ambiente online sicuro, particolarmente importante considerando la significativa base di giovani giocatori che utilizzano le console Nintendo.

Tuttavia ora sapete che, nell'usare il Discord secondo Nintendo, qualcuno negli uffici dell'azienda ascolterà le vostre ingiurie verso i vostri avversari di Mario Kart World.

Per altro, curiosamente, proprio la telecamera di Switch 2 ha un grande problema che per il momento non si può risolvere.