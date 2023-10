Prima di Alan Wake 2, lo scrittore maledetto farà un salto su Fortnite

Poteva forse mancare il crossover tra Fortnite ed Alan Wake 2? Secondo noi sì, ma non è di questa stessa opinione Epic Games visto che ad Halloween anche lo scrittore maledetto si unirà al battle royale.

Con la solita serie di contenuti cosmetici che potete acquistare grazie ai V-Bucks (li trovate anche ), anche il protagonista del franchise di Remedy sarà tra i personaggi giocabili presto.

Di recente Fortnite aveva accolto anche i personaggi di Futurama, in occasione del ritorno in TV della storica serie di Matt Groening, e il prossimo crossover sarà anche a tema videoludico.

Così, l'Halloween del battle royale di Epic Games avrà un illustre protagonista, tra i tanti. Per l'evento speciale a tema, spiegato nel sito ufficiale, tra i tanti contenuti a tema ci saranno anche quelli ispirati ad Alan Wake 2:

È già perseguitato dalle sue stesse storie contorte, e presto sprofonderà in Fortnite: l'incubo. Il romanziere di successo Alan Wake entra nella storia di Fortnite con il costume Alan Wake: fai attenzione a quando inizierà il suo capitolo nel Negozio oggetti durante Fortnite: l'incubo 2023!

Alan Wake non sarà l'unico protagonista dell'evento di Halloween di Fortnite, come potete vedere dal trailer di Fortnitemares 2023 che trovate qui sotto.

Come sempre Fortnite offrirà la solita schiera di skin e contenuti a tema horror in questo periodo, così come delle modalità di gioco dedicate.

Contenuti che saranno più costosi proprio alla fine di questo mese, perché Epic Games ha deciso di aumentare i prezzi di tutti i tagli di V-Bucks, per correre ai ripari dei guadagni più bassi del previsto.

Parlando di Alan Wake 2, invece, Remedy punta a renderlo un gioco decisamente solido anche su console, puntando ai tanto agognati 60fps. Solido su almeno tutte le console, visto che Xbox Series S purtroppo sarà ancora una volta un ostacolo.