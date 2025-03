L'Xbox portatile sfiderà Nintendo Switch 2, nuove console nel 2027

Il futuro di Xbox è ancora un po' incerto per quanto riguarda il mondo hardware, ma un recente report svela quelli che potrebbero essere i piani di lancio di nuove console, tra cui la vociferata Xbox portatile.

Come riporta Windows Central, Microsoft sta lavorando con un importante produttore di PC da gaming (probabilmente uno tra ASUS, Lenovo, MSI o Razer) per creare un dispositivo portatile a marchio Xbox.

La console, nome in codice "Keenan", dovrebbe vedere la luce già nella seconda metà del 2025, quindi in un periodo perfetto per andare a contrastare direttamente Nintendo Switch 2, che non ha una data di uscita ma sono abbastanza sicuro che non arriverà sul mercato nel 2026.

Secondo fonti attendibili, Keenan console manterrà un'estetica legata all'identità Xbox, completa di pulsante guida ufficiale e design caratteristico del brand.

A differenza delle console Xbox tradizionali, questo dispositivo portatile funzionerà probabilmente con una versione ottimizzata di Windows, posizionando in primo piano Microsoft Store e PC Game Pass, ma permettendo anche l'installazione di piattaforme come Steam.

L'obiettivo sembra essere quello di offrire un'esperienza più pulita e ottimizzata rispetto ai concorrenti come Lenovo Legion Go e ASUS ROG Ally, creando però una funzionalità di approccio più immediata. Un'idea che già era emersa in passato, con la proposta di unire "il meglio di Xbox e Windows" che era stata già ventilata.

Contestualmente, il report parla anche delle console casalinghe di prossima generazione di Xbox che sembra siano state approvate ufficialmente da Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Questa nuova generazione, attesa per il 2027, sarà un'evoluzione totale dell'hardware che conosciamo in questo momento, andando a potenziare ulteriormente le specifiche tecniche delle console della famiglia Xbox.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di una Xbox portatile, ovviamente, e questo report non fa altro che confermare altre indiscrezioni passate. Non ci resta che attendere annunci ufficiali.