La portatile di Xbox insegue Switch 2: «Il meglio di Xbox e Windows»

Microsoft e Nintendo condividono un curioso momento, perché entrambe hanno una console portatile in arrivo e nessuna delle due sta fornendo informazioni definitive, tra Switch 2 e la prossima console portatile Xbox.

Non c'è stato un annuncio ufficiale finora, ma ci sono state tante occasioni in cui se n'è parlato in maniera più o meno ufficiosa.

Tra queste il CES 2025 è tornato a parlarne Jason Ronald di Microsoft, in occasione di una tavola rotonda dedicata al futuro del gaming portatile (tramite VGC).

«Abbiamo innovato a lungo nel settore delle console, e il nostro obiettivo è ora portare quelle esperienze sia ai giocatori sia agli sviluppatori nel più ampio ecosistema Windows», spiega Ronald parlando della nuova piattaforma.

La capacità di portare i giocatori su tante piattaforme insieme è una prerogativa di Xbox ormai, e lo sarà anche per quanto riguarda la console portatile: «il sistema operativo Xbox si basa su Windows, quindi possiamo davvero offrire un'esperienza di gioco premium su qualsiasi dispositivo.»

Lasciandosi leggermente andare sulla console portatile, Roland aggiunge:

«Direi che unisce il meglio di Xbox e Windows perché abbiamo trascorso gli ultimi 20 anni a costruire un sistema operativo di livello mondiale, ma è davvero limitato alla console.»

Attendiamo a questo punto delle novità concrete sulla Xbox portatile, visto che lo stesso Phil Spencer ha parlato dell'hardware pur non dichiarando ufficialmente la sua esistenza. Insieme ad una nuova Xbox ovviamente, classica e fissa, che sarebbe comunque in arrivo nel prossimo futuro stando alle dichiarazioni recenti dell'azienda.

Il tutto mentre Nintendo Switch 2, sempre al CES 2025, si è ritrovata in una situazione più unica che rara. Il modello 3D stampato e diffuso dalle aziende di accessori è diventato virale, e Nintendo è ancora in religioso silenzio.

Parlando di console portatili, negli ultimi tempi continuano a spuntare come i funghi anche da aziende storiche come Atari e PlayStation.