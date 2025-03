Nintendo Switch 2 potrebbe risolvere il problema più fastidioso

Chi ha provato a giocare online con una chat vocale con Nintendo Switch ricorderà le soluzioni adottate da Nintendo, che hanno creato situazioni a dir poco tragicomiche con l'app per smartphone dedicata.

Questo potrebbe essere un lontano ricordo su Nintendo Switch 2, stando a quanto emerge da un brevetto dedicato alla nuova console (tramite Gamingbolt).

Il brevetto in questione suggerisce che Nintendo Switch 2 potrebbe integrare nativamente la chat vocale direttamente nel sistema operativo. Questa novità rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto all'attuale Switch (e anche di molte altre console Nintendo, va detto...), dove gli utenti sono costretti a utilizzare un'app smartphone separata per comunicare durante le sessioni multiplayer.

L'integrazione a livello di sistema operativo segnerebbe una netta rottura con la filosofia attuale di Nintendo, che ha sempre mantenuto le funzionalità social separate dall'esperienza di gioco principale. Soprattutto per proteggere i videogiocatori più giovani, ma anche per non creare infrastrutture troppo complicate da attuare per gli utenti medi di Nintendo Switch.

Il documento, pubblicato il mese scorso, descrive anche caratteristiche innovative come la comunicazione basata sulla prossimità virtuale tra i personaggi nei giochi.

Secondo questa tecnica, più i giocatori sono vicini nel gioco, più chiaramente potranno sentirsi. Un approccio già implementato con successo in titoli battle royale come PUBG: Battlegrounds, ma che Nintendo potrebbe rendere uno standard di sistema per tutti i giochi multiplayer.

Il misterioso pulsante C avvistato nei presunti prototipi dei nuovi Joy-Con potrebbe essere collegato proprio a questa funzionalità, fungendo da comodo tasto "push-to-talk" per attivare rapidamente il microfono durante il gioco. Il che andrebbe anche in concomitanza con la possibile funzionalità da mouse, non ancora confermata.

Ovviamente non ci resta che aspettare, anche perché non manca poi così tanto al Nintendo Direct dedicato del 2 aprile, che ci darà tutte le risposte che aspettiamo dalla console.