L'ultima patch di EA Sports FC 25 ha aggiunto "infortuni" più che discutibili

Le ultime segnalazioni arrivate dai giocatori di EA Sports FC 25 ci hanno lasciato quantomeno perplessi, dato che dobbiamo ammettere in tutta sincerità cosa abbia spinto gli sviluppatori a pensare che questa fosse una buona idea.

L'ultimo aggiornamento del simulatore calcistico di Electronic Arts ha infatti introdotto diverse modifiche per le modalità più importanti, intervenendo considerevolmente anche sulla Carriera Allenatore.

Ma alcune di queste non sono state segnalate ufficialmente, come una nuova tipologia di infortuni per i giocatori delle vostre squadre in EA Sports FC 25 (lo trovate su Amazon).

E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per il fatto che questi sgradevoli incidenti riguardino... il cancro. E no, purtroppo non stiamo scherzando.

Sul forum ResetEra segnalano che sono arrivate diverse segnalazioni di allenatori virtuali che si sono visti segnalare che i loro giocatori hanno avuto il cancro come tipo di infortunio. Ma al massimo dovranno stare fuori un paio di settimane, niente di serio insomma.

Per diverse giornate la community si è spaccata in due riguardo queste segnalazioni: sebbene fossero così comuni, sembrava impossibile che si trattasse di screenshot reali.

Dovevano solo essere battute di pessimo gusto fatte da giocatori che hanno perso troppo tempo su Photoshop: nessuno sviluppatore poteva aver davvero pensato a possibilità del genere.

Ma il dibattito è stato ufficialmente chiuso poche ore fa, quando l'utente Reddit jcshy ha deciso di fare un datamine dei file di gioco, scoprendo che il cancro è davvero previsto come infortunio.

In tutta sincerità siamo rimasti senza parole: possiamo solo dirvi che vi scrive ritiene che sia abbastanza ovvio immaginare come non fosse assolutamente necessaria un'aggiunta del genere, soprattutto quando viene trattata come se il giocatore avesse sbattuto il dito mignolo contro un cornicione.

Ci auguriamo dunque che Electronic Arts intervenga prontamente per fare chiarezza e rimuovere il prima possibile questa tipologia di "infortuni", visto che non sta facendo ridere o divertire nessuno. Vi terremo informati non appena avremo ulteriori novità al riguardo.