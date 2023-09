L'originale Far Cry riceve un remake dei fan, gratis

Nel 2004, il primissimo Far Cry si impose come uno degli FPS tecnicamente più performanti dell'epoca.

19 anni dopo, dopo che la serie è proseguita con una miriade di capitoli (che trovate su Amazon) qualcuno ha pensato bene di dare vita a un remake VR del gioco originale, gratuito.

Considerando che ultimamente i rifacimenti degli sparatutto in soggettiva storici del passato stanno tornando di moda, la cosa stupisce solo in parte.

Il trio di sviluppatori - Holger "cabalistic" Frydrych, devsnd e praydog - ha creato questa impressionante mod in appena un mese (via GamingBible).

In questo breve lasso di tempo, hanno creato una mod che richiede davvero poco sforzo ai giocatori: è infatti sufficiente essere in possesso di una copia del gioco originale (che si trova ormai davvero a pochi spicci) e un semplice visore VR con cui godervelo.

Potrete quindi beneficiare di una serie di miglioramenti rispetto al gioco base, come il controllo delle armi, le mani visibili, le cutscene e la bellezza dei salvataggi rapidi.

Se vi piace l'idea di giocare o rigiocare Far Cry in questa nuova versione creata dai fan per i fan, non vi resta che scaricare e installare il tutto senza troppi fronzoli (la trovate a questo indirizzo), visto che questa mod VR realizzata dai fan non vi costerà nulla.

Restando in tema, la serie non sarebbe in ogni caso morta: Ubisoft ha incalzato alcuni mesi fa con due nuovi, possibili, Far Cry in sviluppo che potrebbero essere due prodotti gemelli, secondo delle fonti.

Ma non solo: Avatar Frontiers of Pandora sembra il nuovo Far Cry, e c'è la data di uscita (oltre al fatto che, incredibile ma vero, il gioco non sembra affatto male).

Infine, dei fan hanno dato vita a un incredibile concept trailer per un gioco open-world di Jurassic Park, un mix tra Far Cry e Dino Crisis realmente sorprendente.