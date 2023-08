Quake II è tornato davvero, e c'è una bella sorpresa

Era nell'aria da qualche giorno, ma finalmente ora è ufficiale: Quake II è tornato ed è disponibile da ora.

La storica saga di FPS è ferma da anni, ma altre versioni di vari capitoli sono apparsi e riapparsi nel corso degli anni, anche su Nintendo Switch (lo trovate su Amazon).

Il primo Quake è diventato addirittura next-gen, con il porting per console di attuale generazione disponibile anche su Xbox Game Pass.

Ora, dopo avervelo anticipato nei giorni scorsi, è arrivata la conferma: il ritorno di Quake II è stato infatti uno degli annunci della QuakeCon 2023, ed è disponibile da ora su tutte le piattaforme, PC, PlayStation e Nintendo Switch.

L'evento che si tiene presso il Gaylord Texan Resort & Convention Center a Grapevine, Texas si concentra sui giochi sviluppati da id Software e ritorna in presenza, dopo tre anni di show virtuale per via del Covid-19.

La versione potenziata di Quake II reintroduce l’intero sparatutto del 1997 con contenuti nuovi, migliorie grafiche, modalità in locale con schermo diviso, multigiocatore online e altro.

Il gioco include anche modelli migliorati, comportamenti dell’IA restaurati, elementi cinematici potenziati, effetti migliorati ed entrambe le espansioni per giocatore singolo, Mission Pack: The Reckoning e Mission Pack: Ground Zero.

Ma non solo: la versione migliorata di Quake II comprende anche Call of the Machine, un’espansione nuova di zecca dal team presso MachineGames.

Sono stati rispolverati anche elementi dello sviluppo originale del gioco considerati perduti, con animazioni una volta abbandonate ora messe a nuovo e aggiunte al gioco.

Ovviamente vi ricordiamo che già il primo capitolo era stato rimasterizzato. Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione, in cui abbiamo parlato del ritorno di Quake in «una versione tirata a lucido, in grado di conservare tutto il fascino del titolo uscito nei lontani anni '90, ma con tutta una serie di piccoli accorgimenti (anche e soprattutto grafici) in grado di fare la differenza.»