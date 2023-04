Dino Crisis incontra Far Cry in un nuovo concept in UE5

Dino Crisis è uno di quei franchise che puntualmente vengono invocati dai fan, desiderosi di vedere un remake prima o poi.

Nonostante Capcom si sia fatta prendere la mano con i remake di Resident Evil, il cui quarto capitolo è uscito da poco (lo trovate su Amazon), del ritorno di regina nemmeno l'ombra.

Certo, i giochi coi dinosauri non mancano (anche se meno di quanti vorremmo noi), tanto che a colmare il vuoto ci pensano i fan.

Il duo noto come TeaserPlay ha dato via a un incredibile concept trailer per un gioco open-world di Jurassic Park, che sembra un mix tra Far Cry e - appunto - Dino Crisis.

Il trailer è stato creato utilizzando l'Unreal Engine 5: nel video, vediamo un'auto che attraversa una regione boscosa in un immaginario parco dei dinosauri, incontrando pochi minuti dopo un paio di creature dal collo lungo oltre a quelli che potrebbero essere i più grandi scorpioni mai visti.

Non sarebbe un vero Jurassic Park senza l'attacco di un T-Rex, anzi due, realizzati in maniera davvero sorprendente. Trovate il filmato poco sopra, nell'embed dedicato.

Descrivendo il progetto, TeaserPlay ha scritto: «Jurassic World è ancora abbastanza popolare e interessante da aspettarsi un gioco open world AAA. Sono stati realizzati molti piccoli giochi basati su questo mondo, ma stavolta abbiamo cercato di immaginare il tutto con una grafica fotorealistica».

Inutile dire che, come sempre, i fan sono rimasti enormemente colpiti dal progetto che - purtroppo - resta al momento un sogno nel cassetto.

Restando in tema, avete visto che Exoprimal – action game targato Capcom con tanto di dinosauri - promette di essere un gioco tanto trash quanto divertente?

Ma non solo: alcune settimane fa sempre la Casa di Mega Man aveva indetto un sondaggio per capire quali brand sono tra i più amati, tra cui con sorpresa di nessuno abbiamo trovato anche quello di Dino Crisis.