Logitech G502 X PLUS, ottimo mouse gaming wireless, con il 17% di sconto!

Se siete alla ricerca del mouse gaming perfetto che coniuga design, prestazioni e innovazione, non cercate oltre. Il Logitech G502 X PLUS è tutto quello di cui avete bisogno e ora è disponibile su Amazon a un prezzo assolutamente imperdibile!

Infatti, potete portarvi il mouse gaming Logitech G502 X PLUS a soli 119,99€, rispetto al prezzo mediano di 143,99€, con uno sconto del 17%.

Il mouse gaming Logitech G502 X PLUS rappresenta l'evoluzione del popolare modello G502 di Logitech, ripensato e riprogettato con le ultime innovazioni tecnologiche. Logitech G502 X PLUS è dotato degli switch LIGHTFORCE, una tecnologia ibrida ottico-meccanica che offre velocità, affidabilità eccezionali e un azionamento preciso, garantendo una risposta nitida ad ogni clic.

Il mouse gaming Logitech G502 X PLUS sfoggia la tecnologia LIGHTSYNC RGB, offrendo un'illuminazione personalizzabile con 8 LED, perfettamente adattabile al gioco. Non si tratta solo di un mouse esteticamente accattivante: Logitech G502 X PLUS è dotato della tecnologia wireless LIGHTSPEED, garantendo una connettività professionale, con una risposta più rapida del 68 percento rispetto alla generazione precedente e un'affidabilità superiore.

A livello di precisione, il sensore HERO 25K offre un controllo estremamente preciso fino al sub-micron. Questo assicura un alto livello di precisione, zero smoothing, filtraggio e accelerazione, per prestazioni elevate su qualsiasi computer.

Per una personalizzazione ottimale, il mouse gaming Logitech G502 X PLUS è dotato di un tasto DPI Shift riprogettato, reversibile e rimovibile, che si adatta perfettamente alla vostra presa e preferenze. Inoltre, la rotella di scorrimento a doppia modalità è stata ridisegnata, offrendo la possibilità di passare dal rapido scorrimento libero alla precisa modalità riga per riga e di inclinare a sinistra e a destra per due controlli personalizzabili extra.

