Logitech G432, cuffie gaming 7.1, oggi a un super prezzo!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione "Gaming Experience".

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l'opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un'ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta, spiccano le cuffie gaming Logitech G432, che potete acquistare a soli 57,99€ invece degli 89,99€ di listino, con uno sconto del 35,55% e un risparmio reale di 32€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un headset gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Le cuffie gaming Logitech G432, grazie ai loro driver audio da 50 mm, offrono un suono dettagliato e potente, permettendovi di immergervi completamente nell'azione di gioco. Grazie alla tecnologia DTS:X 2.0, le cuffie gaming Logitech G432 garantiscono un audio surround avvolgente che vi consente di localizzare i nemici con precisione, a prescindere dalla loro posizione.

Il design ergonomico delle cuffie gaming Logitech G432 assicura il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. I copriorecchie e la fascia per la testa sono realizzati in leggera similpelle deluxe, che riduce la pressione su orecchie e testa.

Il microfono flip-to-mute da 6 mm delle cuffie gaming Logitech G432 permette una comunicazione chiara e nitida con i compagni di gioco. Il controllo del volume è semplice e intuitivo, grazie alla regolazione presente sulla cuffia stessa. Compatibili con varie piattaforme come PC, Mac con DAC USB, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite il classico jack da 3,5 mm, le cuffie gaming Logitech G432 si adattano a qualsiasi tipo di giocatore.

