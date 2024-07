Lo sviluppatore di Silent Hill: The Short Message annuncerà un nuovo horror molto presto

HexaDrive, sviluppatore di Silent Hill: The Short Message, ha in cantiere un nuovo titolo horror originale "in stile giapponese".

La saga horror di Konami (che potete recuperare anche nella Silent Hill HD Collection, disponibile su Amazon) è infatti tornata con una breve esperienza gratuita, pochi mesi fa.

Il nostro Domenico l'ha giocata e ci ha spiegato che «il breve messaggio che dà il titolo a questo riuscito esperimento capace di mostrare il tenue bagliore che tiene vivo il rilancio della saga, è quello che punta il dito in direzione dell'aiuto reciproco, della comunanza di intenti, della consapevolezza che non si è da soli».

Ora, come riportato anche da GamingBolt, HexaDrive sta per annunciare il suo nuovo progetto.

È stato infatti da poco un nuovo teaser - visionabile poco sopra - di quella che sembra essere una tradizionale casa giapponese.

A circa 0:09 secondi è visibile un tentacolo, mentre poco dopo appare una sezione d'acqua.

Secondo la descrizione del teaser, il protagonista della storia è arrivato in un "mondo sconosciuto" e i giocatori devono aiutarlo a tornare a casa.

Nel frattempo, pare ci saranno enigmi e misteri da risolvere, oltre ovviamente alla consueta serie di mostri da evitare.

Il nuovo titolo - ancora senza nome - sarà annunciato il 19 luglio prossimo al BitSummit Drift presso il Miyako Messe di Kyoto, in Giappone. Sarà inoltre giocabile presso lo stand dello sviluppatore dal 19 al 21 luglio.

Oltre al nuovo gioco di HexaDrive, BitSummit Drift presenterà oltre 100 titoli di sviluppatori indipendenti. Tra questi, Hotel Barcelona di White Owls (sviluppatore di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise), Chicken Police: Into the HIVE! di The Wild Gentleman e Tokyo Underground Killer di Phoenix Game Productions (che ha lavorato al remake di Resident Evil 4).

Parlando di horror in arrivo, avete visto il misterioso teaser rilasciato da Nintendo pochi giorni fa in cui viene mostrato lo strano Emio?