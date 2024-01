The Last of Us, lo spin-off potrebbe arrivare davvero

Tra non molto prenderanno finalmente il via le riprese della seconda stagione di The Last of Us di HBO, sebbene si inizi ora nuovamente a parlare dello spin-off.

Dopo una lunga pausa, a breve inizieranno i lavori per la trasposizione della storia di The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

La seconda stagione dello show HBO è quindi pronta a partire, con una release fissata nel 2025.

Da poco, la serie TV di The Last of Us ha vinto 8 Creative Arts Emmy nell'edizione 2023, nelle categorie attore ospite, assegnato a Nick Offerman per il suo ruolo di Bill. Proprio lui, infatti, potrebbe essere al centro di uno spin-off prequel assieme al personaggio di Frank.

In un'intervista pubblicata da Deadline dopo la sua vittoria nella prima serata degli Emmy Awards questo fine settimana, è stato chiesto a Offerman se potrebbe tornare (via PlayerStation).

Ottima domanda, ma dovreste chiederlo a qualcuno con uno stipendio più alto del mio. Sicuramente è qualcosa di cui si è discuss. Credo che abbiano presentato un’intera miniserie prequel che racconta le loro vite prima che si incontrassero. Potrebbe essere un musical. Non siamo a corto d’idee. Vedremo cosa inventeranno Craig [Mazin] e Neil [Druckmann].

L'attore ha vinto il premio come miglior attore ospite in una serie drammatica per il suo ruolo di Bill, insieme a Murray Bartlett (Frank), nell'episodio 3 "Long, Long Time", e ha detto che sarebbe disposto a riprendere il ruolo.

Ora, dopo che l’episodio ha dimostrato come rendere ancora commovente la già straziante trama originale (tanto che esiste anche una versione da due ore inedita), sembra quindi che in futuro ci sia ancora spazio per Bill e Frank.

Ad ogni modo, al momento in cui scriviamo non sappiamo se HBO possa rilasciare uno spin-off dedicato ai due personaggi (mai dire mai, in ogni caso).

Ricordiamo che in concomitanza con l'uscita della prima stagione, ci fu anche chi proprio non amò l'episodio in questione.