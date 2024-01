The Last of Us, la serie TV vince ancora numerosi premi

Bene o male non abbiamo mai smesso di parlare di The Last of Us negli ultimi anni, tra videogiochi e serie TV, tanto che in molti vogliono sapere se il franchise avrà un futuro tra una Part III e chissà cos'altro.

Nel frattempo, però, la serie TV di The Last of Us (trovate il cofanetto Blu-Ray su Amazon) continua non solo ad essere vista e amata ma, a molti mesi dalla sua messa in onda, a vincere tanti premi relativi alla sua realizzazione.

Come riporta VGC, infatti, HBO si porta a casa altri 8 premi grazie soprattutto al Bill interpretato da Nick Offerman, protagonista di uno degli episodi più acclamati nonché osteggiati da una minoranza rumorosa di spettatori omofobi.

La serie TV di The Last of Us ha vinto 8 Creative Arts Emmy nell'edizione 2023, nelle categorie attore ospite, assegnato a Nick Offerman per il suo ruolo di Bill; attrice ospite, per Storm Reid, che ha interpretato Riley; montaggio; design del titolo principale; trucco prostetico; montaggio del suono; missaggio e VFX.

I premi vinti dallo show hanno superato altri prodotti molto acclamati della scorsa stagione, come The Bear di Disney+ e Mercoledì di Netflix, dimostrando il grande valore dello show prodotto da HBO.

A questo punto l'attesa è sempre più alta per la seconda stagione, che è stata ufficialmente confermata. La conferma è arrivata da HBO qualche tempo fa, svelando che lo show tornerà solo nel 2025 e senza una data di uscita definitiva.

Del resto, lo sciopero di Hollywood dello scorso anno aveva di fatto bloccato ogni possibile inizio della produzione, rendendo estremamente difficile che la Stagione 2 potesse uscire nel corso del 2024.

In compenso abbiamo scoperto che la seconda stagione di The Last of Us avrà delle scene tagliate addirittura da Part II, andando ad ampliare ulteriormente l'universo narrativo del titolo di Naughty Dog.