L'insegna dello strip club di Silent Hill 2 Remake al centro della nuova (sciocca) polemica

Il remake di Silent Hill 2 ha suscitato, come un orologio, polemiche per il suo essere “woke”.

Da prima del lancio del titolo (che trovate su Amazon) ci sono state chiacchiere sul gioco, ma ovviamente non sono finite qui.

Advertisement

Una delle prove più importanti è l'insegna al neon di uno strip club, che la gente ha criticato perché “bodypositive”, sostenendo addirittura che sia stata “modificata” a causa di un “feticismo per la gravidanza” (via The Gamer).

Va detto che quella stessa insegna era presente nell'originale, quindi come spesso accade la polemica è fine a se stessa.

Il tutto è stato portato per la prima volta all'attenzione della folla “anti-woke” da un post ora cancellato sul subreddit “Kotaku in Action”, che poi è diventato virale sui social media.

Anche il forum di Kotaku in Action ha definito questa reazione «una stro**ata», rimuovendo il post in quanto «il logo aveva la stessa forma dell'originale».

In molti hanno affermato che l'originale «ha un ventre significativamente più piatto» e che quello nuovo - che è lo stesso, solo in una posa leggermente diversa - sembra «grasso o incinto».

Come potete vedere voi stessi nel gioco, questo è palesemente falso. Insomma, se le insegne degli strip club sono identiche a quelle di 20 anni fa, purtroppo a essere seriamente peggiorati sono una frangia di "fan".

Basti pensare anche agli utenti rimasti delusi dal mancato "flop" del remake di Silent Hill 2, al punto da vandalizzare la pagina Wikipedia ufficiale.

Noi di SpazioGames abbiamo elogiato il lavoro di Bloober Team, affermando nella recensione che «Konami e Bloober Team rilanciano al contempo un pezzo di storia dal valore inestimabile e le proprie rinnovate ambizioni con un remake che ha semplicemente del miracoloso, mettendo a tacere i facili scetticismi dei fan più prevenuti, il pressapochismo degli istintivi ciarlieri e gli oltranzisti nostalgici che vivono solo di ricordi.»

Infine, vi siete mai chiesti dove si trova la cittadina di Silent Hill? C'è la risposta finale e vi basta cliccare a questo indirizzo.