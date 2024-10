Dove si trova Silent Hill? C'è la risposta finale

Il nuovo remake di Silent Hill 2 del Bloober Team conferma finalmente che la serie è ambientata nel Maine.

Come riportato da Fandom, è dal 1999 che i giocatori cercano di capire dove si trovi la città del gioco in questione (che trovate su Amazon).

Nella recensione di Domenico vi abbiamo raccontato che «Konami e Bloober Team rilanciano al contempo un pezzo di storia dal valore inestimabile e le proprie rinnovate ambizioni con un remake che ha semplicemente del miracoloso, mettendo a tacere i facili scetticismi dei fan più prevenuti, il pressapochismo degli istintivi ciarlieri e gli oltranzisti nostalgici che vivono solo di ricordi.»

I manuali d'istruzione originali (via The Gamer) hanno confermato che Silent Hill si svolge nel New England, ma non c'era mai stata una vera e propria conferma in uno dei giochi riguardo a quale dei sei stati in cui Silent Hill si trova specificamente.

È interessante notare inoltre che il film colloca Silent Hill in West Virginia.

Il fumetto Double under Dusk, illustrato dal creatore di Pyramid Head Masahiro Ito e scritto dallo sceneggiatore originale Hiroyuki Owaku, ha due protagonisti del Maine, le note di copertina della colonna sonora di Silent Hill 4: The Room danno all'Heaven's Night Club un indirizzo del Maine, i poster ufficiali di Konami rivelano che il Lakeview Hotel si trova nel Maine e l'autobus di Downpour ha una targa del Maine.

Ci sono sempre state una montagna di prove, ma mai un cartello nel bel mezzo di un gioco di Silent Hill che dicesse apertamente “Maine”.

L'autorevole leaker Dusk Golem ha ora condiviso uno screen di un distributore di giornali con la scritta “Maine News - Take One”.

Si tratta della prima conferma in gioco in 25 anni che Silent Hill si svolge effettivamente nel Pine Tree State, mettendo finalmente a tacere il dibattito.

La cosa ha perfettamente senso viste le numerose ispirazioni di Stephen King, visto che la maggior parte delle sue opere è ambientata nel Maine, essendo nato a Portland. In tutta la serie di Silent Hill ci sono omaggi diretti al suo corpus di opere.

Restando in tema, Masashi Tsuboyama, director del Silent Hill 2 originale, è entusiasta del nuovo sistema di gioco, criticando il vecchio approccio old school.