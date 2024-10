Alcuni "fan" non hanno preso bene le recensioni positive di Silent Hill 2

Durante le fasi iniziali di reveal e di marketing, in pochi avrebbero dato qualche speranza al remake di Silent Hill 2 di imporsi come uno dei migliori videogiochi del 2024, ma Bloober Team e Konami hanno saputo sorprendere anche i più scettici e confezionato un prodotto di estrema qualità.

Come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella video recensione, il remake è riuscito a mostrare anche a un pubblico più moderno «perché rimane ancora il più audace e oscuro horror psicologico che si sia mai visto all'interno dell'industria dei videogiochi».

Advertisement

Silent Hill 2 (che trovate su Amazon) ha raggiunto dunque un traguardo che dovrebbe essere celebrato da tutti, sia dai fan storici della saga che da chi ci si approccerà per la prima volta. Ma come spesso avrete imparato leggendo le nostre pagine, ci sarà sempre chi vuole vedere "bruciare il mondo".

Alcuni utenti che avevano scommesso sul fallimento di Bloober e Konami non sono riusciti a darsi pace, non accettando l'idea che ci fossero così tante recensioni positive per il remake: di conseguenza, devono aver pensato di voler "rimettere le cose a posto".

Eurogamer.net segnala infatti che la pagina Wikipedia ufficiale di Silent Hill 2 è stata presa d'assalto, in particolar modo nella sezione legata alle recensioni: i voti dati dalle testate segnalati sono stati tutti cambiati per essere gravemente insufficienti — con l'unica eccezione di IGN US che, per qualche motivo, è stata abbassata soltanto alla sufficienza.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La vandalizzazione delle pagine Wikipedia non è certo una novità, ma questo attacco coordinato esclusivamente alle recensioni è stato decisamente insolito: una situazione andata avanti a lungo, al punto da costringere gli amministratori a bloccare qualunque tipo di modifica sulla pagina di Silent Hill 2.

Si tratta sicuramente di una delle campagne più bizzarre che abbiamo mai visto e che, sfortunatamente, ci fa pensare che gli attacchi non si fermeranno qui: è plausibile aspettarsi che per la release completa ci saranno nuovi attacchi coordinati basati sul nulla.

Non possiamo che consigliarvi di farvi voi stessi un'idea, ignorando i troll e ricordandovi che sarà disponibile ufficialmente da domani 8 ottobre.