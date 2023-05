Like a Dragon: Ishin! per PS5 con uno sconto del 32!

Se siete appassionati di titoli action-adventure con una storia coinvolgente e un tocco di storia giapponese, allora abbiamo qualcosa di speciale per voi. Like a Dragon: Ishin! è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 32%! Infatti, potete portarvi a casa la versione PS5 di Like a Dragon: Ishin! a soli 40,98€, con uno sconto del 32% rispetto all'usuale prezzo di listino di 59,99€!

Spin-off della serie "Like a Dragon", Like a Dragon: Ishin! è la versione rimasterizzata del titolo originariamente pubblicato per PS4 nel 2014 esclusivamente in Giappone.

Advertisement

Like a Dragon: Ishin! è ambientato nella Kyoto del 1860, dove il protagonista, un samurai, cerca di ottenere giustizia. Impugnerete la spada di Sakamoto Ryoma, il quale dovrà esplorare la città alla ricerca dell'assassino di suo padre, per scagionarsi dall'omicidio di cui è stato incolpato ingiustamente e ripristinare il suo onore.

Il remake di Like a Dragon: Ishin! presenta miglioramenti rispetto alla sua edizione originale, tra cui supporto per la localizzazione, contenuti inediti e una grafica squisitamente rimasterizzata grazie all'Unreal Engine 4.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che "Like a Dragon Ishin! è un inno alla tradizione, in ogni senso possibile. A quella dei vecchi episodi del franchise, che pendevano di più verso il genere dei picchiaduro che non verso i giochi di ruolo, di cui pure conservavano svariati elementi; a quella dipinta dall'accurata narrativa del gioco, che ci mostra tutti i principali protagonisti del franchise in una veste inedita, a partire da Kazuma Kiryu; e, infine, a quella dell'Unreal Engine, un motore versatile e snello, ma che sembra inadatto agli standard dettati dalle console di attuale generazione".

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori TV gaming per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.