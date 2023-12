Like a Dragon: Infinite Wealth anche su Game Pass? Risponde il director

Servizi come Game Pass possono aiutare i giochi a farsi conoscere a un pubblico più ampio, a maggior ragione se si tratta di giochi giapponesi che devono raggiungere il resto del mondo. Ne è convinto Masayoshi Yokoyama, director di Rya Ga Gotoku Studio, che si è detto particolarmente soddisfatto dal riscontro avuto con l'inclusione della serie Yakuza (o Like a Dragon, se preferite) all'interno del catalogo di casa Xbox.

Intervistato da Automaton-Media (thanks, GamingBolt), Yokoyama ha spiegato che Game Pass ha dato una grossa mano alla serie Yakuza, che in questo modo si è fatta conoscere anche da chi non le aveva mai prestato attenzione – o, magari, non la avrebbe provata se avesse dovuto comprare i singoli episodi.

«Immagino Game Pass come un modo di 'dare il nostro biglietto da visita oltreoceano'» ha spiegato il director. «In altre parole, permette a giocatori che sono nuovi per questa serie di godersela, di fare la conoscenza di Kiryu».

Per questo motivo, secondo il director, «Game Pass si è dimostrato un buon metodo per far interagire nuovi giocatori con la serie».

Si cercherà, allora, di seguire lo stesso scopo anche con Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo episodio che arriverà il prossimo mese di gennaio? A quanto pare, per il momento no.

Interpellato in merito all'arrivo su Game Pass di Infinite Wealth, il director ha spiegato che:

«Al momento non ci sono piani per un arrivo di Like a Dragon: Infinite Wealth su Game Pass».

I vecchi titoli su Game Pass, insomma, potrebbero aver attratto ulteriori giocatori verso il franchise, che ora magari saranno interessati ad acquistare tradizionalmente Infinite Wealth. SEGA e Rya Ga Gotoku Studio sono interessate a seguire questo percorso, prima di valutare qualsiasi inserimento in un servizio in abbonamento fin dal day-one.

Tra le uscite recenti, invece, il nostro Gianluca Arena ha recensito Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che ha segnato il ritorno di Kiryu. Il prossimo appuntamento è fissato per il 26 gennaio prossimo, quando Infinite Wealth esordirà su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. Per il momento, potete prenotarlo su Amazon.