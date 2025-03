Lies of P Overture svela la sua longevità, e non solo

Dopo aver lasciato il segno tra gli orfani di Bloodborne, Lies of P tornerà a dare soddisfazione ai fan dei soulslike con Overture, l'ambizioso DLC già annunciato tempo fa.

E oggi, come riporta Eurogamer, Neowiz e Round8 Studio hanno condiviso nuovi dettagli su Lies of P: Overture.

Partiamo dalla cosa che più interessa ai giocatori, soprattutto quelli che valutano il tempo investito come primo elemento da considerare per l'acquisto di un videogioco, o contenuto aggiuntivo in questo caso.

Lies of P Overture avrà una durata stimata tra le 15 e le 20 ore per i giocatori più esperti e introdurrà nuove armi, tra cui un arco e degli artigli, ampliando così il sistema di combattimento.

Come si accede al contenuto del DLC di Lies of P? Niente di più semplice, perché sarà accessibile a partire dal Capitolo 9 del gioco base e si integrerà direttamente nella narrazione.

Gli sviluppatori hanno rivelato che all’interno della storia principale erano già stati disseminati alcuni indizi su ciò che i giocatori affronteranno in Overture. Tuttavia, il DLC non sarà collegato alla scena post-credits del gioco base, che sembra invece suggerire il futuro sequel della serie.

Dal punto di vista narrativo, Overture fungerà da prequel, come già noto, trasportando i giocatori nel periodo immediatamente precedente la caduta di Krat.

Secondo le parole del team di sviluppo, l’espansione è stata concepita come una sorta di "Director’s Cut", ovvero un tassello che va a completare la visione originale di Lies of P.

«Non abbiamo mai pensato a Overture come a un progetto separato», hanno spiegato gli sviluppatori:

«Con il gioco base e l’espansione insieme, crediamo di offrire l’esperienza completa di Lies of P, così come era stata immaginata sin dall’inizio. Purtroppo, non siamo riusciti a realizzarla in precedenza.»

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale, l’attesa per l’espansione è alta, soprattutto per chi ha apprezzato l’ambientazione oscura e il sistema di combattimento del gioco base. Ma anche per la trama, che sarà ancora una volta centrale.