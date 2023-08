Lies of P si prepara alla Gamescom con un trailer pieno di nuove creature inquietanti

Lies of P è il nuovo soulslike che i fan del genere stanno aspettando e che, a pochi giorni dalla Gamescom 2023, si mostra nuovamente con un trailer nuovo di zecca.

Un po' per l'ispirazione al mondo di Pinocchio, ma soprattutto per l'ispirazione alle atmosfere di Bloodborne (il soulslike immortale che trovate su Amazon), Lies of P è entrato nella lista dei giochi da attendere.

Riferimenti al titolo di From Software che, secondo il team di sviluppo, non sono intenzionali ma solo un frutto della casualità.

Lies of P uscirà il 19 settembre e, dopo la conferma che lo sviluppo procede tranquillamente e il progetto non sarà rinviato, adesso arriva anche un nuovo trailer che svela altre creature che dovremmo affrontare.

Trailer dedicato alla Gamescom 2023 che, insieme a confermare il tema delle "bugie", ci mostra altre mostruosità:

Nel filmato ci sono infatti situazioni e sfide che finora non erano mai state mostrate, neanche nella demo pubblicata qualche mese fa in occasione della Summer Game Fest.

Nonostante le rassicurazioni del team di sviluppo, le suggestioni del nuovo trailer non possono non rievocare effettivamente Bloodborne, tra creature mostruose e atmosfere inquietanti.

Se non altro Lies of P sembra davvero promettente, una bella aggiunta nel panorama dei soulslike per tutti gli appassionati.

I quali stanno sognando proprio il titolo gotico di From Software a 60fps, visto che i modder lo hanno sbloccato su PlayStation 5.

La nostra ultima prova di Lies of P ci ha lasciato comunque delle ottime sensazioni, visto che «pur essendo estremamente derivativo, con zone e sessioni che non possono far altro che ricordare a più riprese Bloodborne, il titolo conserva una sua unicità che potrebbe farlo assurgere a nuovo valido esponente del genere.»

La Gamescom 2023 sarà uno scenario interessante per i videogiochi, oltre a Lies of P. Anche se forse non dobbiamo aspettarci troppo, visto che Geoff Keighley stesso ha voluto calmare i giocatori.