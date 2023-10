Lies of P non ha ancora finito: annuncio importante in arrivo

Tra i numerosi nuovi soulslike che hanno provato a raccogliere l'eredità di FromSoftware, uno di quelli che si è distinto maggiormente è indubbiamente Lies of P, l'affascinante avventura di Neowiz con Pinocchio come protagonista.

Il titolo ha attirato fin da subito l'attenzione di molti appassionati per via delle sue atmosfere molto simili a Bloodborne, venendo poi catturati da un gameplay decisamente convincente.

Nonostante sia stato reso disponibile gratis al day-one su Xbox Game Pass, Lies of P è riuscito a vendere tantissime copie (lo trovate su Amazon), al punto da essere già diventato un successo commerciale.

Neowiz aveva infatti annunciato che il suo soulslike ha già venduto oltre un milione di copie dal lancio: se consideriamo che è ancora oggi incluso con l'abbonamento di Xbox, si tratta di un risultato semplicemente impressionante.

Un traguardo che il team di sviluppo adesso vuole celebrare con un annuncio importante, dando appuntamento ai suoi fan all'1 di notte di domani 1 novembre per una comunicazione speciale dal director Ji Won Choi.

In un video che sarà pubblicato nelle prossime ore, che potrete visualizzare al seguente indirizzo, assisteremo a una Director's Letter che dovrebbe fungere anche come teaser a una novità in arrivo.

Chiaramente non sappiamo che cosa ci aspetti in questa lettera speciale: tuttavia, vi ricordiamo che Neowiz ha già confermato che è in sviluppo un DLC per Lies of P. Di conseguenza, trattandosi di un teaser, potremmo assistere a qualche informazione aggiuntiva in merito.

Ovviamente si tratta solo di una semplice speculazione e vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: se dovessero davvero emergere novità importanti da questo nuovo video, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

E se nel frattempo avete ancora fame di giochi impegnativi, in un nostro articolo abbiamo riepilogato per voi i migliori soulslike del 2023. Incluso, naturalmente, lo stesso Lies of P.