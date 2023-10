Lies of P vi terrà ancora compagnia: c'è un DLC in arrivo

Se Lies of P ha placato la vostra voglia di Bloodborne 2, che probabilmente non esisterà mai, sappiate che potrete ancora tamponare la vostra voglia di soulslike simil-gotici e brutali con il DLC del titolo di Neowiz.

Rivelatosi una piccola sorpresa anche grazie allo sbarco su Xbox Game Pass, piattaforma su cui è arrivato con un leggero anticipo per altro, Lies of P ha fatto parlare rapidamente di sé nella community.

Advertisement

Lo ha fatto ancora più di recente grazie alla prima patch, che ha fatto discutere soprattutto gli appassionati della difficoltà nei soulslike visto che è andata a rendere più facili alcuni boss.

E lo farà di nuovo perché, come hanno scoperto alcuni utenti online, Neowiz sta attivamente lavorando alla produzione di un DLC per Lies of P.

Come potete vedere dalla segnalazione che trovate qui sotto, la pagina dedicata alle posizioni lavorative di Neowiz recita apertamente la produzione di un DLC per il soulslike con Pinocchio:

Lies of P is confirmed to be getting DLC!



Developer Neowiz confirmed it on their Korean job board.https://t.co/claKBvlmFo pic.twitter.com/mgISRHP41u — Okami Games (@Okami13_) October 6, 2023

Nella pagina coreana dedicata alle possibilità di carriera (lo potete scoprire con il comodo aiuto di un traduttore), vengono citate le caratteristiche del "progetto" Lies of P ai possibili candidati, e tra queste c'è scritto "pianificata la produzione di un DLC".

Sembra una conferma decisamente chiara del fatto che Neowiz intende supportare il titolo con nuovi contenuti, ma ovviamente aspettiamo che sia lo sviluppatore a dirlo per poterne essere certi al 100%. Non è raro che gli sviluppatori vogliano pianificare dei lavori ma, per una serie di motivi, le cose possano andare diversamente.

Se volete entrare nel mondo di Lies of P potete farlo su tutte le console, ovviamente. Il titolo è disponibile sì su Xbox Game Pass, ma trovate tranquillamente .

Un mondo che vi piacerà perché, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, «Lies of P è in larga misura una diretta emanazione di Bloodborne, di cui ingloba al suo interno gran parte dei sistemi di gioco, delle situazioni e della conduzione dell'avventura.»