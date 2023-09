Il nuovo soulslike italiano si mostra (e sembra notevole)

Jyamma Games, software house indipendente milanese, è al lavoro su Enotria The Last Song, un nuovo soulslike che ora si mostra in un nuovo video tecnico.

Ispirato palesemente a titoli come Dark Souls si tratta di un progetto che unisce la giocabilità dei souls a un'ambientazione italiana.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo già raccontato del gioco alcuni mesi fa dopo averlo visto in anteprima assoluta, grazie a un invito degli sviluppatori.

Ora, dopo la finestra di lancio e una demo esclusiva in arrivo in occasione del PAX East 2023, è tempo di un nuovo filmato.

IGN US (via Reddit) ha infatti pubblicato il video, della durata di circa 4 minuti, visionabile nel player poco sopra.

Ispirato al folklore e ai misteri italiani, Enotria è un'esperienza soulslike che invita i giocatori a indossare maschere e brandire il potere di Ardore, per svelare i segreti di una terra bloccata in un loop senza fine.

«Non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino le nostre meccaniche di gioco uniche e si immergano nel nostro bellissimo mondo». ha dichiarato tempo fa Giacomo Greco, fondatore e CEO di Jyamma Games.

Stoyan Stoyanov, director del gioco, ha condiviso che l'obiettivo con Enotria è quello di catturare il cuore e l'anima dei soulslike, con un'esplorazione gratificante, diverse build dei giocatori e un design dei nemici vario.

L'aggiunta di Ardore come meccanica di gioco permetterà ai giocatori di alterare dinamicamente il mondo che li circonda, di risolvere enigmi e di sfruttare gli elementi in modi sistemici, offrendo una nuova interpretazione del genere.

Enotria The Last Song uscirà nel 2024 su PC e console di attuale generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.

