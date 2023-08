Lies of P avrà più di un finale: «Se l'avete giocato una volta, non avete finito»

Tra i videogiochi più attesi del prossimo mese non possiamo non evidenziare Lies of P, il promettente soulslike sviluppato da Neowiz che vedrà Pinocchio protagonista di una gotica e impegnativa avventura.

Ricordiamo che il titolo si è fortemente ispirato alle ambientazioni di Bloodborne (lo trovate su Amazon) e sarà disponibile anche gratuitamente al day one, per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Gli utenti hanno anche avuto la possibilità di provarlo gratuitamente: inizialmente la demo avrebbe dovuto essere disponibile per un periodo limitato, ma l'enorme successo riscontrato con la community ha convinto gli sviluppatori a renderla disponibile permanentemente.

Proprio le reazioni positive della community fanno sicuramente ben sperare per il futuro del titolo, soprattutto considerando che Neowiz vuole che i suoi giocatori continuino a giocarci e a completarlo. Più di una volta, si intende, dato che ci sarà più di un finale.

In un'intervista rilasciata a DualShockers, il director Choi Ji-won ha svelato che in base alle nostre decisioni sarà possibile accedere a tre conclusioni diverse per Lies of P, che rappresentano solo una parte dell'esperienza completa:

«Una cosa che abbiamo pianificato in anticipato è che voi non vorrete giocarci solo una volta. Se l'avete giocato solo una volta, allora non avete finito. Vi consigliamo caldamente di giocarlo per diverse volte. In pratica ci sono tre finali. Ma vi consigliamo davvero, davvero, davvero di giocare la conclusione fino alla sua vera fine».

Ricordiamo che gli sviluppatori avevano già annunciato che la durata media della campagna è intorno alle 30 ore, ma che potrebbe arrivare a 60 ore per i completisti: è possibile che sia dunque questa la tempistica prevista per chi vuole scoprire tutti i finali di Lies of P.

Ricordiamo che il soulslike di Neowiz è apparso anche alla Gamescom, annunciando il suo ritorno con un trailer ricco di dettagli e sfide inedite.