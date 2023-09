Lies of P, un bug impedisce di avanzare, ma c'è la soluzione

Lies of P, il nuovo soulslike dello sviluppatore Neowiz, è disponibile da pochi giorni, ma a quanto pare c'è un bug che sta creando qualche problema.

Il gioco, disponibile anche sul catalogo Game Pass non sembra aver deluso le aspettative.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «Lies of P è in larga misura una diretta emanazione di Bloodborne, di cui ingloba al suo interno gran parte dei sistemi di gioco, delle situazioni e della conduzione dell'avventura».

Ora, se bug e glitch al day-one sono abbastanza scontati in un videogioco di ultima generazione, la versione gotica del classico racconto di Pinocchio ne ha uno di troppo (via ComicBook).

Un bug che rompe il gioco impedisce infatti ai giocatori di avanzare nel Capitolo 2 di Lies of P, ed è un problema riscontrato in tutte le versioni disponibili.

Neowiz non ha ancora pronto un hotfix, ma ha annunciato un workaround che i giocatori possono usare per aggirare il problema, a patto che non abbiano superato un certo incontro.

Nell'aggiornamento relativo al bug, Neowiz afferma: "Prima di sconfiggere il boss del Capitolo 2, lo 'Scrapped Watchman', se i giocatori tentano di entrare in stanze chiuse all'interno dell'Hotel Krat, potrebbe verificarsi un bug di interruzione del gioco che impedisce l'ulteriore progressione del gioco".

In pratica, non provate a entrare in nessuna delle porte chiuse a chiave dell'Hotel Krat finché non avrete sconfitto il nemico. In questo modo dovreste essere in grado di aggirare il problema, ma se avete già riscontrato il bug, sembra che dovrete aspettare che Neowiz annunci una patch.

Ad ogni modo, di per sé il gioco non è niente male, anche grazie a un mondo sorretto da una storia molto complessa, visto che il titolo avrà più finali che vi costringeranno a rigiocare più volte il soulslike.