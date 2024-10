Licenziamenti per Tequila Works, cancellato un gioco in sviluppo

Tequila Works è solo l'ultimo nome che si aggiunge alla sconfinata lista di team di sviluppo e aziende che hanno tagliato del personale nel corso degli ultimi anni, in quello che è il momento più buio della storia dei videogiochi sotto questo punto di vista.

Autori dell'ottimo RIME pubblicato in origine su PlayStation (lo trovate su Amazon), lo studio ha creato tante esperienze interessanti come The Sexy Brutale e Song of Nunu - A League of Legends Story di cui vi abbiamo parlato su queste pagine, rivelandosi un’altra ottima produzione da parte dell’etichetta di Riot Forge.

Come riporta Games Industry, Tequila Works è l'ultimo a dover affrontare una serie di licenziamenti, causati dalla cancellazione di un gioco non annunciato.

La notizia è stata riportata su LinkedIn in origine e, secondo il post pubblicato dallo studio, il progetto in questione è stato abbandonato per motivi che non sono ancora stati resi noti.

Tequila Works ha dichiarato:

«Questa difficile decisione ci porterà a ristrutturare lo studio, concentrandoci sullo sviluppo di un solo gioco. Questi cambiamenti influenzeranno un numero ristretto di ruoli all'interno del team.»

Lo studio ha poi aggiunto che il suo impegno ora sarà quello di fornire supporto e assistenza ai dipendenti colpiti dai tagli.

La cancellazione del progetto di Tequila Works rappresenta un altro esempio delle difficoltà che molti studi di sviluppo indipendenti e case editrici stanno affrontando nel mercato dei videogiochi, colpendo non solo i progetti creativi ma anche i team dietro di essi.

Di recente abbiamo visto che anche gli autori del vicino Until Dawn Remake sono stati colpiti da licenziamenti ancora prima che il gioco fosse uscito, paradossalmente. Per non parlare di Microsoft, che giusto qualche settimana fa ha annunciato l'ennesima ondata di licenziamenti che hanno scosso il settore.

La situazione è a dir poco complicata, anche se per qualcuno gli sviluppatori dovrebbero rilassarsi e andare al mare.