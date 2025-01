Licenziamenti per Huuuge Games, addio al 29% dei lavoratori

Continua il 2025 dei licenziamenti nei videogiochi, e stavolta tocca a Huuuge Games, che ha annunciato un taglio significativo della propria forza lavoro.

Lo sviluppatore e editore di giochi mobile, con sede in Polonia, ha annunciato un taglio del 29% della sua forza lavoro, con un impatto su 122 dipendenti.

Tra i lavoratori interessati, 89 sono situati nello studio polacco dell'azienda, rappresentando il 21% dello staff locale. I licenziamenti saranno completati entro la fine di febbraio 2025.

Inoltre, Huuuge Games chiuderà le sue operazioni nei Paesi Bassi e in Finlandia, interrompendo lo sviluppo di nuovi giochi per concentrarsi esclusivamente sui titoli di social casino (tramite Games Industry).

La società ha anche deciso di cessare il finanziamento di Bananaz Studios, svalutando i relativi asset per un valore di $3,5 milioni.

«Apprezziamo profondamente il contributo di tutti i nostri membri del team e stiamo adottando misure per supportare coloro che sono stati colpiti durante questa transizione», ha dichiarato il CEO Wojciech Wronowski:

«Sebbene queste decisioni siano sempre difficili, riflettono il nostro impegno a snellire le operazioni e accelerare la capacità di innovare.»

Come parte delle sue modifiche strategiche, Huuuge Games ha annunciato la nomina di Maciej Hebda come tesoriere ed EVP della finanza, con decorrenza dal 1° aprile 2025, in seguito alle dimissioni di Marek Chwałek.

Il 2025 continua sempre con movimenti importanti, tra licenziamenti in Netmarble, Rocksteady, ma anche Splash Damage e soprattutto Microsoft, che più di recente ha fatto anche degli altri tagli importanti. Tra questi movimenti, però, ci sono anche alcune acquisizioni che porteranno a ristrutturazioni importanti.