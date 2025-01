Sono già arrivati i primi licenziamenti di massa del 2025

Gli ultimi due anni sono stati impietosi per l'industria dei videogiochi, con licenziamenti di massa quasi ininterrotti, e il 2025 non inizia nel migliore dei modi soprattutto per Netmarble.

Come emerge dall'agenzia di stampa coreana YNA, lo sviluppatore Netmarble ha perso il 25% della propria forza lavoro.

Netmarble F&C, una sussidiaria del colosso dei giochi mobile Netmarble, ha annunciato il licenziamento di circa 20 dipendenti.

Lo sviluppatore è attualmente a lavoro su Demis Reborn, titolo previsto per l'uscita nel corso del 2025. Secondo le informazioni che riporta YNA, il gioco avrebbe subito significative revisioni nello stile artistico e nell'atmosfera generale per adattarsi meglio ai gusti di un pubblico adulto.

Insomma, sono bastati solamente due giorni per registrare i primi licenziamenti dell'anno nell'industria dei videogiochi.

Solo lo scorso anno sono stati persi 14.600 posti di lavoro, per un totale di 33.620 posti di lavoro persi dal 2022 a oggi, Netmarble inclusa.

La speranza è che queste notizie possano essere sempre di meno ma, considerato quanto ci è voluto perché nel 2025 arrivassero i primi licenziamenti, il sospetto è che anche questo sarà un anno di grande tumulti in termini di solidità finanziaria e lavorativa.

