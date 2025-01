Nuovi licenziamenti di massa per Rocksteady sono stati mantenuti segreti, finora

La situazione di Rocksteady è stata decisamente grave nel 2024, e dopo i licenziamenti già noti a quanto pare ce ne sono stati altri prima della fine dello scorso anno che non sono stati resi noti pubblicamente.

Lo sviluppatore dello sfortunatissimo Suicide Squad: Kill the Justice League (lo trovate su Amazon), ha subito un nuovo giro di licenziamenti proprio alla fine del 2024.

Secondo quanto riportato da Eurogamer, questa ondata di tagli ha interessato membri dei team di programmazione, artisti e altri dipendenti del reparto QA.

Alcuni dei lavoratori colpiti hanno parlato con la testata britannica solo a condizione di mantenere l'anonimato per proteggere le loro carriere.

Questa richiesta suggerisce che l'entità dei licenziamenti in questione, che non è ancora stata resa nota, potrebbe essere molto più imponente del previsto e di quanto capitato finora.

Al momento né Rocksteady, né Warner Bros hanno rilasciato alcuna dichiarazione, perciò non ci resta che attendere ulteriori verifiche e conferme in questo senso.

Questa nuova serie di licenziamenti segue una precedente avvenuta a settembre dello stesso anno, durante la quale il team QA di Rocksteady era stato ridotto quasi della metà, passando da 33 a 15 persone.

È sempre più evidente che Suicide Squad sia stato un flop forse ancora più grande di quanto potessimo immaginare. Secondo quanto riportato, Warner Bros avrebbe subito una perdita di circa $200 milioni sul progetto, sottolineando ulteriormente le difficoltà finanziarie legate al titolo.

Così come è evidente che la situazione lavorativa in Rocksteady non sia stata mai delle migliori. Ricordate la storia dei neoassunti che fuggivano dallo studio dopo aver visto Suicide Squad all'opera? Rende decisamente l'idea.

Tuttavia è chiaro che Warner Bros sta decisamente tagliando i proverbiali rami secchi, vedendo anche quanto sta capitando a Mortal Kombat 1.

Aumenta quindi il conteggio dei licenziamenti di massa nel gaming, che già nel 2025 ha fatto le prime vittime.