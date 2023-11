LG QLED TV 50" 2023 a un PREZZO BOMBA! 43% di sconto!

Nel quinto giorno del Black Friday su Amazon, si evidenziano le migliori offerte, tra cui spicca la smart TV LG QNED da 50". Con risoluzione 4K, è tua a soli 599€, con un risparmio del 43% sul prezzo originale di 1.049€!

LG 50QNED816RE, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa smart TV è ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alto livello, arricchita dall'intelligenza artificiale. Il cuore dell'LG QNED è il processore α7 Gen5, che utilizza l'IA per ottimizzare immagini e suoni a seconda dei contenuti. Questo si traduce in immagini realistiche e audio immersivo, perfetti per film e programmi TV. Le tecnologie Quantum Dot e Nanocell garantiscono colori più nitidi e puri rispetto ai TV LED tradizionali.

È anche l'opzione ideale per i gamer, supportando 4K a 120fps e offrendo funzioni come Variable Refresh Rate (VRR) e AMD FreeSync Premium per un'esperienza di gioco fluida. Le porte HDMI 2.1 permettono il collegamento con le console di nuova generazione, impostando automaticamente la modalità a bassa latenza.

Inoltre, il TV è dotato di webOS 23, che riunisce le principali piattaforme di streaming. L'assistente vocale ThinQ AI facilita il controllo del dispositivo con comandi vocali per cercare contenuti, ottenere risposte rapide e gestire dispositivi smart home.

L'LG QNED è la scelta perfetta per chi cerca una TV con pannello di alta gamma e tecnologie all'avanguardia. Con uno sconto di oltre 400 euro, rappresenta un'affare da non perdere. È disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo l'acquisto ancora più accessibile.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

