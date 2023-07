L'esclusiva Xbox dall'autore di Rick and Morty è disponibile a sorpresa su PS5

Lo scorso anno non è stato particolarmente entusiasmante per i fan Xbox, ma c'era un titolo che più di tutti aveva sorpreso il pubblico dimostrandosi fin da subito un successo: stiamo parlando di High on Life, il folle sparatutto ideato dal co-creatore di Rick and Morty.

Chiaro che è dunque impossibile parlare di High on Life senza parlare di Justin Roiland, che ha scelto di dimettersi dallo studio dopo le gravi accuse che lo avevano coinvolto — ma dalle quali è stato poi assolto negli scorsi mesi.

Una produzione che inevitabilmente condivide lo stesso stile di umorismo della serie animata (trovate tanti gadget dedicati su Amazon), ma che proprio per questo si era fatto apprezzare dai giocatori iscritti a Xbox Game Pass, facendolo diventare fin da subito uno dei titoli di maggior successo di sempre per il servizio in abbonamento.

In ogni caso, nulla toglie ai meriti del gioco che con il suo umorismo era riuscito a conquistare tantissimi utenti e diventare un fenomeno virale sui social media: come segnalato da Game Rant, a meno di un anno di distanza adesso potrà essere provato anche dai fan su PS5 e PS4.

Ad onor del vero, l'annuncio di una versione PlayStation era già nell'aria da diverse ore grazie a un leak, ma si è trattato di un vero e proprio "Shadow Drop" a sorpresa su PS Store, arrivato solo pochi istanti dopo l'annuncio con un trailer dedicato:

Se siete interessati ad acquistarlo su PS5 o PS4, segnaliamo che High on Life è attualmente disponibile a 59.99€ su PlayStation Store: al momento non è stata annunciata un'eventuale edizione fisica ed è stato rilasciato esclusivamente in formato digitale.

Squanch Games ha anche confermato che High on Knife, il folle DLC a tinte horror svelato a sorpresa durante l'Xbox Games Showcase Extended — qui trovate il recap completo — sarà disponibile anche sulle versioni PS5 e PS4 fin dal lancio.