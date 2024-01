L'erede spirituale di Dino Crisis si mostra: Instinction

Hashbane ha appena pubblicato un nuovo video di gioco di 7 minuti per il suo prossimo gioco coi dinosauri, Instinction.

Sebbene la saga di Dino Crisis di Capcom sia di fatto estinta (nonostante su Amazon si trovi ancora qualcosa), i giochi su T-Rex e soci non mancano.

Basti pensare a Son and Bone, un FPS alla DOOM con tanti dinosauri hi-tech alla Dino Crisis, il tutto con un tocco di Red Dead Redemption, in uscita su PS5.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il nuovo video di Insinction mostra Izzy, il personaggio principale, mentre setaccia alcune delle prime aree del gioco.

Un avvertimento: in questo video non ci sono dinosauri, quindi non fatevi prendere dall'entusiasmo.

Instinction si propone di offrire un'avventura ricca di azione, con una storia, combattimenti, esplorazione ed enigmi.

Ed ecco una curiosità: Instinction sarà uno dei primi giochi a includere i "veri" suoni del T-Rex, che male non è.

Da quello che sappiamo finora, Instiction sfrutterà sia il DLSS che il Ray Tracing su PC. Inoltre, UE5 consentirà al team di spingere ulteriormente la qualità dell'illuminazione e dei modelli, oltre ad altre funzionalità migliorate.

O almeno questo è quello che hanno dichiarato gli sviluppatori quando sono passati a UE5 (non si sa inoltre se il gioco utilizzerà Nanite).

Hashbane ha dichiarato che il prossimo video di gameplay sarà del gioco vero e proprio. Mostrerà i combattimenti con umani e dinosauri, tre diverse armi e ci saranno anche alcune cose interessanti come lo smembramento e caratteristiche di gioco uniche.

Infine, gli sviluppatori condivideranno la loro roadmap e una FAQ nel corso della settimana. Si spera che la tabella di marcia includa la data di uscita del giocom che avevamo già visto in azione svariati mesi fa.

Restando in tema, dei fan hanno dato vita a un incredibile concept trailer per un gioco open-world di Jurassic Park, un mix tra Far Cry e Dino Crisis dei nostri sogni.

Ma non solo: diverse settimane fa Capcom aveva indetto un sondaggio per capire quali brand sono tra i più amati: con sorpresa di nessuno abbiamo trovato anche quello di Dino Crisis.