Un gioco PS5 sembra un mix tra Dino Crisis e Red Dead

Lo studio dietro il criticato Quantum Error, TeamKill Media, ha annunciato l'uscita di un'altra esclusiva per PlayStation 5.

Son and Bone è un FPS che mescola i combattimenti frenetici di DOOM (che trovate su Amazon) con il tema dei dinosauri hi-tech tipico di Dino Crisis, il tutto con un tocco di Red Dead Redemption che non guasta mai.

Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di Sam Judge, uno sceriffo inviato in un ranch a Patchwork, nel Montana, negli Stati Uniti, per occuparsi di noti fuorilegge.

Quando arriva sul posto, l'uomo scoprirà che dietro gli obiettivi si celano altrettanti grandi misteri, oltre al fatto che dovrà affrontare un mondo invaso da creature preistoriche.

Son and Bone promette un'azione intensa grazie a un gunplay velocissimo e sparatorie all'ultimo sangue.

Oltre a mettere un cowboy umano contro i dinosauri, nel gioco appariranno alcuni nemici mutanti e boss, alcuni dei quali dotati di abilità tecnologiche.

Poco sopra trovate il trailer del gioco, riportato anche dai colleghi di Meups. Poco sotto, la descrizione ufficiale:

Quando un ranch locale a Patchwork, nel Montana, viene attaccato da un gruppo di famigerati fuorilegge, lo sceriffo Sam Judge decide di consegnarli alla giustizia con ogni mezzo necessario e di salvare l'ostaggio che hanno preso. Ma durante il suo viaggio, grazie ai misteriosi motivi di coloro che insegue, Sam viene trasportato in un altro mondo invaso da creature preistoriche, i dinosauri, e deve ora lottare per la sua vita per tornare sulla Terra.

Son and Bone arriverà su PS5 nel 2024. Non è ancora stata confermata una data di uscita maggiormente precisa.

