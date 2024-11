L'erede di Left 4 Dead potrebbe avere presto un sequel

In attesa che Valve si decida a riesumare una volta per tutte la saga di Left 4 Dead, i fan più nostalgici presto potrebbero avere un nuovo videogioco da tenere d'occhio.

La produzione più vicina a un terzo capitolo è stata infatti Back 4 Blood, che non a caso è stato realizzato da ex sviluppatori Valve: come vi aveva raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, lo sparatutto di Turtle Rock Studios «testimonia la chiara volontà di riesumare Left 4 Dead modernizzandone la formula».

Lo sparatutto cooperativo (trovate l'edizione Steelbook su Amazon) non ha però ricevuto tantissimi aggiornamenti, il che aveva fatto pensare a un possibile abbandono del progetto e di eventuali sequel.

Fortunatamente, pare che alla fine un "Back 4 Blood 2" si farà davvero, se le ultime indiscrezioni dovessero rivelarsi affidabili.

MP1st segnala infatti di aver scoperto un aggiornamento del curriculum di Jesse Hutch, attore e stuntman che ha lavorato sulla motion capture per il primo capitolo: tra i suoi progetti, che trovate al seguente indirizzo, è possibile vedere un misterioso "Gobi 2" sviluppato da Turtle Rock Studios.

"Gobi" era anche il nome in codice utilizzato internamente per lo sviluppo di Back 4 Blood: inevitabile dunque ipotizzare che Gobi 2 non sia altro che Back 4 Blood 2, sequel che evidentemente deve essere ancora annunciato ufficialmente.

A rafforzare questa teoria, occorre segnalare che è già stato registrato il dominio "back4blood2.com" a maggio 2023, anche se ovviamente è ancora inutilizzato.

Potrebbe dunque essere quasi arrivato il momento di affrontare nuove avventure contro gli infetti insieme ai nostri amici, anche se ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo eventuali conferme o smentite.

Sarebbe sicuramente un progetto interessante da seguire per i fan del classico Valve: la casa di Steam ha recentemente fatto luce anche sulla saga di Half-Life, chiarendo che un terzo capitolo a un certo punto esisteva davvero.