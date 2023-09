L'erede di Genshin Impact ha una data su PS5

Durante la Summer Game Fest 2023, HoYoverse ha svelato la finestra d'uscita ufficiale per la versione PS5 di Honkai Star Rail, ma ora è il momento di scoprire la data di uscita ufficiale.

Dopo un lancio su PC e dispositivi mobile, il gioco è quindi quasi pronto a farsi conoscere agli utenti PlayStation, dopo il successo di Genshin Impact (trovate tanti gadget dedicati su Amazon).

L'annuncio della versione console arrivato sul palco della Summer Game Fest 2023, ossia a pochi giorni dal lancio della versione 1.1 che ha visto l'introduzione di Silver Wolf come nuovo personaggio giocabile.

Inizialmente HoYoverse aveva annunciato che il titolo sarebbe stato disponibile anche su PS4, ma a quanto pare sarà PS5 la piattaforma fortunata, dal prossimo 10 ottobre 2023.

Honkai: Star Rail hits PS5 on Oct 11, running in stellar 4K 🌌 Watch devs discuss the sci-fi RPG's vivid visuals: https://t.co/bsFX0gxEc8 pic.twitter.com/X3huB0tzVn

La descrizione ufficiale recita:

Dal brand globale di intrattenimento interattivo HoYoverse arriva un nuovo GDR fantasy sullo spazio.

Imbriglia lo spirito del Traiblazer in questa avventura fantasy sullo spazio con animazioni in cel shading dove ti imbarcherai in un'indimenticabile odissea intergalattica. Tu e i tuoi compagni passeggeri dell'Astral Express visiterete un mondo dopo l'altro, risolvendo conflitti, stringendo amicizie e scoprendo un gran numero di misteri.

In questo nuovo gioco gratuito, ti imbarcherai in un'avventura attraverso immensi mondi sconosciuti e svilupperai legami con una serie di personaggi memorabili. Scegli i tuoi compagni e costruisci la squadra di combattimento definitiva composta da quattro persone per aiutarti a sconfiggere un'imminente minaccia per l'universo.