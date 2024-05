Lenovo Legion Go Lite sarebbe già in lavorazione, per chi vuole risparmiare

Il mercato degli handheld sembrerebbe pronto ad espandersi con un nuovo ibrido tra console e PC: si tratterebbe di una nuova variante della Lenovo Legion Go, pensata per essere più economica ed accessibile al grande pubblico.

Windows Central segnala infatti di aver saputo dell'esistenza di una presunta versione Lite di Lenovo Legion Go, che sarebbe già in produzione e potrebbe essere svelata nelle prossime settimane.

Sfortunatamente non sappiamo ancora nel dettaglio quali saranno le effettive caratteristiche del nuovo handheld, ma il nome "Lite" potrebbe darci qualche indizio, ancora una volta ispirato dalle console ibride di Nintendo (trovate Switch Lite in sconto su Amazon, a proposito).

Al momento l'unica modifica confermata riguarderà il chip interno: dovrebbe trattarsi ancora una volta degli Z1 di AMD, ma con qualche piccolo ritocco: l'idea è che possa trattarsi di una versione depotenziata, come già accade per le varianti più economiche dell'ASUS ROG Ally, al fine di mantenere il costo accessibile.

Del resto, un unico dettaglio che le fonti si sono limitate a confermare è che si tratterà di una versione «meno prolifica» delle attuali console, dunque è importante sottolineare che non dovrebbe trattarsi di alcuna rivoluzione, ma solo di un nuovo modello.

Se davvero prenderà nuovamente ispirazione da Switch, Lenovo Legion Go Lite magari potrebbe scegliere di includere controller integrati con la console, a differenza dei "simil Joy-con" presenti negli attuali modelli.

Secondo Windows Central non dovrebbe mancare molto prima che Lenovo decida di svelare ufficialmente il modello Lite e tutte le sue caratteristiche.

Per il momento, come sempre, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e continuare a seguirci per scoprire tutte le ultime novità.

Ricordiamo che solo lo scorso mese Lenovo aveva confermato di essere già al lavoro su una nuova versione di Legion Go: forse non era una "Go 2" come pensavamo, ma proprio il modello Lite.

Curiosamente, anche ASUS ha già annunciato di essere al lavoro su una nuova versione del proprio handheld, la ROG Ally X: tuttavia, anche in questo caso non si tratta di un vero successore.