ASUS ROG Ally X è ufficiale: ecco i dettagli del "nuovo" handheld

ASUS ha ufficialmente confermato l'imminente arrivo di un nuovo modello dei suoi PC Handheld ROG Ally: non sarà un vero e proprio successore, che resta comunque in produzione, ma una versione rivisitata delle attuali console ibride.

Già nelle scorse settimane era stata la divisione indiana di ASUS a suggerire un lancio di un nuovo PC Handheld nel corso del 2024 e, sebbene la data d'uscita di questo nuovo modello non è ancora stata confermata, sembra molto probabile che la previsione sarà rispettata.

Come riportato da The Verge, il nuovo PC Handheld si chiamerà ASUS ROG Ally X: a differenza degli attuali modelli, presenterà una elegante colorazione interamente nera.

Tuttavia, non ci sarà alcun tipo di rivoluzione grafica: ASUS ha infatti confermato che i nuovi PC Handheld monteranno lo stesso chip Z1 Extreme delle attuali versioni più potenti (che trovate in sconto su Amazon) e non modificherà il display, che resterà di dimensioni uguali e sempre un LCD.

Ma questo non significa che non ci saranno migliorie, ovviamente: la novità più importante riguarda infatti una batteria notevolmente migliorata, che secondo ASUS dovrebbe avere «molto più» del 30-40% di capacità aggiuntiva rispetto agli attuali modelli disponibili sul mercato.

Questo significa anche che ASUS ROG Ally X sarà notevolmente più pesante da impugnare, proprio a causa di una batteria molto più capiente.

Come ulteriori miglioramenti, l'azienda ha ammesso che Ally X dovrebbe avere una capacità di RAM maggiore rispetto agli attuali 16GB, ma al momento non abbiamo ancora una quantità precisa.

Verrà modificato anche lo slot per le memorie SSD: ROG Ally X utilizzerà le memorie M.2 2280, contro le 2230 utilizzate dagli attuali modelli. Secondo ASUS, questo aiuterà gli utenti a modificare più facilmente il proprio Handheld, dato che sarà più facile trovare memorie sostitutive.

A tal proposito, l'azienda sottolinea di aver puntato molto a una maggiore facilità di riparazioni fai-da-te: un esempio riguarda i nuovi moduli joystick, che adesso sono intercambiabili.

ASUS ha inoltre deciso di confermare lo stesso identico lettore di schede SD, sostenendo che i problemi segnalati dagli utenti con i primi modelli non dipenderebbero in realtà dal surriscaldamento.

Tuttavia, ASUS ROG Ally X ha comunque deciso di modificare il layout della scheda madre, sostenendo che si è trattata di una mossa necessaria per via di una mancanza di spazio dovuta ai nuovi componenti. E, probabilmente, anche per placare in anticipo potenziali polemiche.

Insomma, non è una vera e propria "ROG Ally 2", ma solo un miglioramento delle attuali console handheld.

Sfortunatamente, ASUS ha anche precisato che il prezzo di lancio sarà superiore a quello delle attuali ROG Ally, proprio a causa di queste migliorie, ma attendiamo di sapere con certezza la cifra esatta.

L'annuncio vero e proprio arriverà il 2 giugno 2024: un reveal che dovrebbe svelarci con precisione tutte le specifiche esatte del nuovo handheld e il prezzo finale.

Nel frattempo, se siete indecisi se recuperare le attuali ROG Ally, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata ai giocatori console.