Lenovo Legion Go 2 è già ufficialmente in sviluppo

Quello dei PC Handheld è un mercato che ha fatto enormi passi da gigante negli ultimi anni: grazie all'eccellente lancio di Steam Deck, diverse aziende hanno deciso di seguire i passi di Valve e produrre una loro versione di un ibrido tra PC e console portatile, utilizzando però tutte le funzionalità di Windows.

Tra le diverse piattaforme che sono uscite nelle scorse settimane, una delle più interessanti è stata sicuramente Lenovo Legion Go (la trovate su Amazon): un PC Handheld che presenta controller rimovibili simili ai Joy-Con di Nintendo Switch e performance decisamente interessanti.

Curiosamente, la periferica di Lenovo è stata anche quella che ha scelto Phil Spencer e che sembra averlo ispirato fortemente nella creazione di una potenziale Xbox portatile, anche se ovviamente non vi è ancora nulla di ufficiale in merito.

Lenovo è dunque più che consapevole di avere tra le mani un prodotto con un immenso potenziale, che sembra intenzionata a sbloccare il più possibile: come riportato da VideoCardz.com, l'azienda ha confermato di essere già al lavoro su un nuovo modello della console.

L'annuncio è arrivato durante la conferenza Lenovo Innovate 2024 a Bangkok: Clifford Chong, APAC Gaming Category Manager della compagnia, ha confermato che Lenovo Legion Go 2 è sicuramente nei piani dell'azienda, ma sarà svelata solo al tempo giusto.

«Si tratta sicuramente di una categoria di prodotti in cui vediamo potenziale e continueremo a investirci sopra: non vediamo l'ora che la nuova generazione presenti ulteriori feature, ovviamente quando arriverà il momento giusto».

Chiaramente il dirigente non è entrato nei dettagli su quelle che saranno effettivamente le specifiche della Lenovo Legion Go 2, ma possiamo aspettarci una console più potente e che, a giudicare dalle sue parole, dovrebbe proporre ancora più funzionalità interessanti per gli utenti.

Lenovo non è l'unica azienda intenzionata a migliorare il proprio prodotto: recentemente anche ASUS aveva confermato di voler produrre una nuova versione di ROG Ally, che dovrebbe uscire «probabilmente» proprio quest'anno.

Per quanto riguarda Lenovo Legion Go 2, non abbiamo invece alcuna indicazione per l'uscita e non sappiamo se potrà uscire già nel 2024 o se sarà necessario attendere il prossimo anno: se volete ingannare l'attesa recuperando la prima versione del PC Handheld, vi sveliamo tutto ciò che dovete sapere su questa console.