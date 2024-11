L'ennesimo indizio su GTA 6 è stato smontato, e i fan si sfottono

La febbre da GTA 6 si placherà solo quando il gioco sarà uscito, e per questo l'ennesimo indizio che ha portato a un buco nell'acqua è diventato il centro delle discussioni recenti della community dei fan di Rockstar Games.

Qualche settimana fa, i fan che non vedono l'ora di sapere qualcosa del sequel di GTA 5 (lo trovate su Amazon) avevano elaborato una complessa teoria legata alla luna.

Questa ipotesi cercava di prevedere l'uscita del secondo trailer del gioco basandosi sul ciclo lunare visibile in alcune immagini promozionali di GTA Online.

Un anno fa, Rockstar pubblicò un'immagine di GTA Online in cui appariva una luna in fase di gibbosa calante. Coincidenza o no, il giorno successivo la luna reale era in quella stessa fase, e Rockstar annunciò l'arrivo del primo trailer di GTA 6.

Partendo da questa curiosa coincidenza, i sostenitori della teoria avevano elaborato una nuova teoria per cui l'annuncio del secondo trailer sarebbe arrivato durante la successiva gibbosa calante del mondo reale, ovvero il 22 novembre.

Ma, come potete vedere dalle nostre pagine, oggi non c'è stato nessun annuncio relativo a un trailer di GTA 6 (che avrebbe travolto il mondo) e i fan più scettici hanno riempito Reddit di meme e battute, prendendo in giro chi credeva ciecamente nella teoria.

«La teoria della luna ci ha traditi, ma non smetteremo mai di guardare il cielo per cercare risposte», ironizza qualcuno nei subreddit (tramite The Gamer). Tuttavia questa storia dimostra quanto l'attesa sia altissima per GTA 6 al punto di creare scenari immaginari.

Per altro proprio GTA Online è spesso protagonista di queste vicende, visto che non è la prima volta che presunti indizi e teorie emergono dalla piattaforma.

Nel frattempo GTA 6 continua comunque a far parlare di sé, visto che ha già vinto il suo primo premio senza ancora esistere, di fatto.