GTA 6, nuovi screen sbucano in rete (e il Trailer 2 si avvicina)

Nuove immagini trapelate online mostrano dettagli inediti di GTA 6, l'atteso titolo di Rockstar Games in arrivo il prossimo anno.

Gli screenshot rivelano scenari mozzafiato con tramonti e oceani realistici, oltre a fornire uno sguardo aggiornato sui protagonisti Jason e Lucia.

Le immagini, diffuse su X, evidenziano l'incredibile qualità grafica del gioco, confermando le aspettative su un nuovo standard visivo per la serie (via Tech4Gamers).

Un'immagine in particolare mostra un tramonto sulla costa con riflessi realistici sull'oceano, mentre un'altra ritrae il protagonista Jason sullo sfondo di edifici che ricreano Miami.

I presunti screenshot (che trovate qui, dal canto nostro non li pubblicheremo direttamente) sembrano indicare che un nuovo trailer ufficiale potrebbe essere imminente.

Un terzo screenshot offre un altro sguardo su Lucia, evidenziando l'impressionante densità di personaggi non giocanti che popoleranno il mondo di gioco (questo aspetto era già stato notato nel primo trailer ufficiale).

Speriamo solo che non si tratti di materiale realizzato con l'ausilio delle IA, come spesso accade in questi casi.

Molti fan speculano che il prossimo video promozionale si concentrerà sul personaggio di Jason, dopo che il primo trailer aveva messo in risalto Lucia.

Non è la prima volta che contenuti di GTA 6 trapelano online prima degli annunci ufficiali. A settembre 2022, un massiccio leak aveva diffuso decine di video di una versione preliminare del gioco, costringendo Rockstar a confermare l'autenticità del materiale.

Se le speculazioni dei fan si riveleranno corrette, il prossimo trailer potrebbe offrire una panoramica più dettagliata degli scenari mostrati, confermando ufficialmente l'incredibile qualità grafica del gioco.

Rockstar Games non ha ancora annunciato piani per un secondo trailer di GTA 6. Il primo e finora unico trailer ufficiale è stato pubblicato a dicembre 2023, stabilendo il record di visualizzazioni su YouTube per un video non musicale nelle prime 24 ore.

I fan attendono con impazienza maggiori informazioni su quello che si preannuncia come uno dei videogiochi più ambiziosi e attesi della storia.

