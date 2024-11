GTA 6 ha già vinto il suo primo premio

GTA 6 continua a far parlare di sé anche se non esiste, praticamente, e durante i Golden Joystick Awards 2024 ha vinto il suo primo premio.

I Golden Joystick Awards 2024, giunti alla loro 42ª edizione, si sono svolti oggi, 21 novembre, celebrando i migliori videogiochi e innovazioni dell'anno.

Considerati tra i premi più prestigiosi del settore, dopo i The Game Awards e i BAFTA, i Golden Joystick si distinguono per una particolarità: i vincitori sono scelti interamente dai giocatori, con oltre 11 milioni di voti espressi quest'anno.

La competizione si è articolata in 21 categorie, spaziando da "Miglior narrativa" a "Miglior colonna sonora", "Miglior gioco multiplayer" e molto altro, fino ad arrivare al titolo più ambito: l'"Ultimate Game of the Year", per cui è stato possibile votare anche da parte del pubblico.

Tra i giochi in lizza in quest'ultima categoria spiccano Final Fantasy VII Rebirth, Black Myth: Wukong e il remake di Silent Hill 2 (lo trovate su Amazon).

Mentre le votazioni si stanno svolgendo in queste ore, GTA 6 ha vinto il premio come gioco più atteso del 2025 con un solo trailer all'attivo e nessuna informazione concreta.

A comunicarlo è proprio l'account ufficiale dei Golden Joystick Awards 2024 sui social network pochi minuti fa:

Chissà se Rockstar Games replicherà il risultato anche ai The Game Awards 2024, dove esiste la stessa categoria e, con tutta probabilità, verrà vinta sempre da GTA 6 visto l'hype smisurato che accompagna la produzione.

Qualsiasi indizio sul tema, infatti, diventa un'occasione per cercare di indovinare il momento in cui il titolo farà il suo trionfale esordio sul mercato.

A questo punto aspettiamo anche il Trailer 2 di GTA 6 per coronare questo grande momento. Non è chiaro quando, e se, il trailer verrà mostrato, ma gli indizi continuano ad accumularsi con il tempo ormai.