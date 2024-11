GTA 6, un indizio sarebbe nascosto... sulla Luna

La comunità di giocatori di Grand Theft Auto Online crede di aver individuato un possibile indizio sulla data di uscita del prossimo trailer di GTA 6.

Del resto, il 2025 è vicino e l'hype per il successore di Grand Theft Auto 5 (che trovate su Amazon) è altissimo.

Vero anche che i fan sono in attesa del tanto agognato Trailer 2, che vari indizi lasciavano supporre essere in dirittura d'arrivo.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, un'immagine promozionale di Rockstar Games mostra una luna in fase calante che, secondo i fan, corrisponderebbe alla fase lunare del 22 novembre, suggerendo questa come potenziale data di rilascio del nuovo video.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Nonostante possa sembrare una speculazione azzardata, non è la prima volta che i giocatori di GTA cercano indizi per così dire "astronomici".

Lo scorso anno, il marketing per l'evento Moon Festival di GTA Online coincise effettivamente con l'annuncio della data del primo trailer di GTA 6 da parte di Rockstar.

Mentre la community attende con impazienza nuove informazioni ufficiali, Rockstar Games mantiene il riserbo sui dettagli del gioco.

L'attesa per Grand Theft Auto 6 è in ogni caso alle stelle, con i giocatori pronti a cogliere ogni minimo indizio sul prossimo capitolo della serie. Il 22 novembre potrebbe quindi rivelare se le teorie dei fan sulla luna hanno colto nel segno, oppure se si tratta solo di un'altra teoria infondata.

Vero anche che la community ha spesso scovato indizi sul nuovo trailer nei posti più impensabili.

Restando in tema, Take-Two, ossia la società madre di Rockstar Games, ha ribadito di essere "altamente fiduciosa" di rispettare la finestra di lancio prevista per l'autunno 2025.

Inoltre, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha recentemente dichiarato di non essere preoccupato riguardo alle prestazioni di GTA 6 sulla console Xbox Series S di Microsoft, meno potente rispetto ad altri modelli.