LEGO Star Wars La saga degli Skywalker al prezzo più basso di sempre!

Basato sui nove film della saga di Star Wars, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker consente ai giocatori di immergersi completamente nell'universo di Guerre Stellari, dando loro la libertà di esplorare la galassia.

In LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, si può interpretare centinaia di personaggi provenienti da tutta la galassia di Star Wars. I giocatori possono viaggiare su veicoli iconici come il Millennium Falcon, l'airspeeder T-47 e combattere contro i caccia TIE a bordo dei Resistance X-wing. Il gioco contiene anche enigmi e percorsi che richiedono l'uso di specifici personaggi o abilità, come un Droide protocollare per comunicare con determinati alieni.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,6, abbiamo affermato che "LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è una grande lettera d'amore al franchise ideato da George Lucas e a tutti i suoi appassionati: la fedeltà con cui vengono riproposte le scene chiave, naturalmente unito al grande umorismo tipico di LEGO, rende questa produzione divertente e ideale per tutti i fan della saga".

