Aprono i pre-order per il nuovo set LEGO dedicato ai fan di Minecraft

Sono ormai quindici anni che Minecraft si è imposto sul mercato videoludico e, per celebrare la ricorrenza, ecco arrivare i pre-ordini su un nuovo set LEGO interamente dedicato al mondo a mattoncini del titolo di casa Mojang, battezzato Banco di Lavoro. Formato da ben 1.195 pezzi, il set è il primo per adulti dedicato al gioco ed è in arrivo il prossimo 1 agosto, con i pre-ordini già aperti sul LEGO Store ufficiale a 89,99€.

Vedi su LEGO store

LEGO Minecraft "Banco da Lavoro", chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Banco da Lavoro offre una rappresentazione dettagliata di vari aspetti iconici del gioco Minecraft. Questo kit, che ricorda un tavolo da lavoro in-game, contiene un diorama con ben 12 biomi differenti. Tra questi, troviamo le Pianure con un villaggio, la Taiga con una grotta a stalattiti e il Boschetto di Ciliegi con un antico tunnel minerario.

Il set include anche otto microfigure dei personaggi più amati, come Steve, Alex, uno scheletro, un Creeper e un maiale. Inoltre, sono presenti cinque mini-costruzioni e adesivi con frasi tipiche del gioco. Una volta assemblato, il kit misura 14 x 15 x 15 centimetri.

Si tratta insomma di un periodo piuttosto ricco per chi ama Minecraft, considerando che il popolare videogioco si prepara anche all'arrivo di una serie animata a firma Netflix, oltre che al debutto di un film live-action con un cast d'eccezione, che conterà tra gli altri su Jack Black e Jason Momoa. E se volete completare la vostra collezione ora potete portare a casa anche il set LEGO a tema!

Vedi su LEGO store