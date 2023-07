LEGO Half-Life 2 è bellissimo, e potete giocarci gratis

Half-Life 2, il secondo capitolo della serie Valve uscito ormai diversi anni fa, è sicuramente uno degli FPS più amati di sempre.

Il gioco ha infatti un posto speciale nel cuore di una moltitudine di giocatori.

C’è infatti chi di recente ha deciso di omaggiarlo dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine del sequel davvero bellissima da vedere.

Ora, però, dopo che qualcuno ha realizzato un “remake” di H-L 2 realizzato con lo stile dei Resident Evil classici, è giunto il momento di una versione LEGO del grande classico.

Come riportato anche da GameRant, una nuova mod si è aggiunta alla lista sempre più lunga di creazioni della community di Half-Life 2, questa volta trasformando il classico FPS di Valve in un vero e proprio gioco LEGO di Traveler's Tales.

Il fatto che il gioco offra ai modder la piena integrazione con Steam Workshop per il modding e la condivisione dei contenuti significa che chiunque lo può "trasformare", dando vita a creazioni come questa.

Sviluppata dal modder Not Dave or Daniel, la mod LEGO Half-Life 2 trasforma tutti i personaggi umani in minifigure LEGO che non sfigurerebbero in un vero videogioco a tema.

La mod mantiene le sue promesse, visto che il tutto ha un aspetto realmente buffo e decisamente in linea coi mattoncini danesi.

LEGO Half-Life 2 è ora disponibile in forma gratuita tramite lo Steam Workshop (qui), sebbene il modder intende continuare a lavorarci per renderla ancora più bella da vedere e da giocare.

Parlando di altri progetti realizzati dai fan per i fan, alcune settimane fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e decisamente interessante.

Ma non solo: di recente si è andati ancora oltre, portando il secondo capitolo della serie Valve anche sull'ibrida Nintendo Switch.