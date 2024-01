LEGO GTA 6 è già realtà, grazie ai fan

Nonostante il primo trailer di GTA 6sia uscito da oltre un mese, i fan continuano a omaggiarlo in tutti i modi, anche in chiave LEGO.

Del resto, il video promozionale del sequel di GTA V (che trovate su Amazon) ha rotto l'Internet, che poco non è

Il Trailer 1 ha infatti ottenuto un record sorprendente su YouTube, lasciando intendere la portata dell'evento.

Ora, mentre gli occhi dei fan sono già tutti rivolti verso il prossimo Trailer 2 di GTA 6, qualcuno ha ben pensato di trasformare il primo filmato in chiave LEGO.

Il canale YouTube World of Shrimpy ha infatti realizzato e pubblicato una versione del reveal trailer del gioco Rockstar, interamente realizzato con i celebri mattoncini danesi.

Trovate il filmato poco sopra, nel player dedicato, in grado di restituire tutto il feeling del Trailer 1 in appena un minuto e ventotto secondi di lunghezza, solo in chiave LEGO.

Ovviamente, è difficile - per non dire impossibile - che un qualsiasi capitolo della serie di Grand Theft Auto possa un giorno venire trasformato in dei veri mattoncini.

Ad ogni modo, mai dire mai, visto che di sorprese in tal senso ne abbiamo avute parecchie nel corso degli anni.

Del resto, non è la prima volta che un titolo Rockstar viene trasformato in mattoncini: l'animazione pubblicata alcune settimane fa e realizzata dal bravissimo AdrianTheGamePro dimostra che anche Red Dead Redemption 2 si adatta perfettamente all'umorismo dei LEGO.

Ma non è tutto: da qualche settimana ci è stato dato modo di scoprire data di uscita, numero di set e prezzo ufficiali dei LEGO Animal Crossing, un piccolo sogno che diventa realtà

Per concludere, ormai diversi giorni fa è stato avvistato su Instagram un teaser di un nuovo gioco LEGO Harry Potter, sviluppato ancora una volta da TT Games: ecco tutto ciò che sappiamo al riguardo.