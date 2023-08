Harry Potter starebbe per tornare, ma LEGO (e c'è una data)

Harry Potter non sembra voler abbandonare il mondo dei videogiochi, visto che con molta probabilità è in arrivo un nuovo titolo in chiave LEGO.

Gli appassionati che con Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) si sono immersi nel Mondo Magico, avranno forse presto un altro gioco dedicato al maghetto.

Advertisement

No, non parliamo quindi di Quidditch Champions (su cui qualcuno ha già messo sopra le mani grazie a un primo playtest) ma di un nuovo prodotto coi celebri mattoncini danesi.

Come riportato anche da VGC, è stato avvistato su Instagram un teaser di un nuovo gioco LEGO Harry Potter.

L'immagine, che è stata inviata alla redazione originale ma che neanche noi pubblicheremo per motivi di copyright, sarebbe apparsa sulla pagina social di Warner Bros. South Africa prima di essere rapidamente cancellata.

Questa mostrava nello specifico una minifigure LEGO di Harry Potter, con la data "8.25.23", ossia il 25 agosto 2023. Lo screen includeva anche il logo di TT Games, ossia l'azienda che produce i videogiochi LEGO ormai da molte generazioni, con risultati quasi sempre soddisfacenti.

Se vera, si tratterebbe della prima conferma del tanto vociferato gioco LEGO che presenterebbe nuovamente l'universo di Harry Potter ma questa volta nello stile antologico di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Una persona a conoscenza del progetto ha confermato che il tutto è ancora in fase di sviluppo, ma non ha potuto confermare la legittimità dell'annuncio. Vi terremo in ogni caso aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, Warner Bros. Games e NetEase hanno da poco rilasciato Harry Potter: Scopri la Magia, il gioco di ruolo free-to-play con carte collezionabili ambientato nel mondo magico.

Ma non è tutto: diversi fan sperano infatti che l'eventuale Hogwarts Legacy 2 sia basato sul Torneo Tremaghi, la competizione mortale presente anche nel film Harry Potter e il Calice di Fuoco.