LEGO festeggia Horizon Adventures con un nuovo set di mattoncini

LEGO Horizon Adventures è stato un crossover particolarmente strano da vedere, e l'azienda dei mattoncini danesi ha deciso di renderlo ancora più forte con un nuovo set di mattoncini dedicato.

Come annunciato sul PlayStation Blog, LEGO e Sony hanno annunciato il nuovo set dedicato a Horizon che amplia la linea già presente con la riproduzione del Collolungo.

Giusto in tempo per celebrare il lancio di LEGO Horizon Adventures, stravagante esperimento che abbiamo recensito su queste pagine, dicendovi che «non è solo un prodotto commerciale ben confezionato, ma un piccolo gioiellino che trasmette passione, dedizione e cura per i dettagli.»

Quello annunciato oggi è invece il set LEGO Horizon Adventures Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth, che è stato mostrato anche brevemente con un video dedicato.

LEGO Horizon Adventures Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth è un set da 768 pezzi che permette ai fan LEGO di ricreare le iconiche avventure di Aloy e del suo inseparabile amico Varl.

«Armatevi di arco e lancia, preparandovi a scagliare potenti attacchi infuocati, folgoranti o raggelanti, e combattete nella giungla insieme a questo formidabile duo alle prese con un Arcapode e un Secodonte», spiega LEGO nel descrivere il set.

L’Arcapode presenta arti snodabili, artigli mobili, carico sganciabile e scudo energetico, mentre il Secodonte è totalmente articolato, in quanto può aprire le fauci, ruotare il torso e muovere testa, collo e zampe.

Il nuovo set LEGO di Horizon è per altro già ordinabile, lo trovate anche su Amazon al miglior prezzo in attesa dell'uscita prevista per l'1 marzo 2025.

Parlando del franchise di Horizon, il recente ritorno del primo capitolo con Horizon Zero Dawn Remastered non ha convinto i fan eccessivamente.

Tuttavia la serie si potrebbe rifare, forse, con l'arrivo del presunto Horizon Online, un progetto che sarebbe sempre più prossimo all'essere mostrato.