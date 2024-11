LEGO Horizon Adventures | Recensione - Aloy a mattoncini funziona

Di fronte alla sterminata galassia dei giochi LEGO, uno potrebbe anche chiedersi se fosse davvero necessario aggiungerne un altro (che trovate in ogni caso su Amazon). Ma la verità è che, fin dalle prime ore di gioco, si percepisce che qui siamo su un buon livello qualitativo.

Come del resto vi avevo spiegato nella mia precedente anteprima del gioco, siamo davanti a un titolo che non si limita a seguire la formula vincente dei giochi LEGO, ma che osa di più, esplora nuovi sentieri e ci porta in un'avventura che non teme di fare il salto verso l’inatteso.

C'è qualcosa di entusiasmante nell'idea stessa di fondere il mondo dei mattoncini colorati con l'ambientazione mozzafiato di Horizon, da poco tornato in auge con un remaster PS5 del primo capitolo, recensito qui dalla nostra Stefania Sperandio. Questo non è solo un crossover, è una vera e propria rinascita del gioco LEGO stesso.

Si percepisce che il team ha scelto con cura ogni dettaglio per far funzionare la magia di LEGO Horizon Adventures, un incastro perfetto di due universi apparentemente lontani ma che, messi insieme, offrono un fascino del tutto particolare.

Aloy a mattoncini? Perché no

Il primo aspetto che colpisce di LEGO Horizon Adventures è senza dubbio l'ambientazione. Negli ultimi anni abbiamo visto di tutto nel mondo dei videogiochi, ma la vastità, la bellezza naturale e il realismo del mondo di Horizon trasportato in versione LEGO è qualcosa che lascia piacevolmente sorpresi.

Il gioco prende le distanze dai precedenti titoli LEGO sviluppati da TT Games, nascendo dallo sforzo congiunto di Guerrilla Games e Studio Gobo, pur presentandosi sempre e comunque come un platform d'azione cooperativo, tutto incentrato su di uno stile leggero e mai troppo serioso.

LEGO Horizon Adventures riesce a mantenere intatta l’imponenza dei paesaggi, la magnificenza della natura e l’inquietudine che deriva dalla presenza delle macchine senza mai rinunciare al suo tono leggero e spensierato.

È come se il team di sviluppo avesse preso il meglio dei giochi LEGO e lo avesse "ristretto", rispettando però il fascino originario di Horizon senza per questo perdere un briciolo della personalità LEGO.

La possibilità di interagire con un campo base – il villaggio Nora – in cui poter montare le strutture utili all'avanzamento nel gioco dimostra che l'idea di un HUB personalizzabile, per quanto limitato nell'esplorazione, funziona. Da lì, infatti, avremo pian piano accesso a tutti i livelli di gioco, sempre piuttosto lineari ma comunque interconnessi tra loro.

Vedremo Aloy (o anche Varl, nel caso decideste di giocare in coppia) ripresa con con una visuale isometrica mentre corre, salta e si arrampica per raggiungere aree e tesori nascosti. Di conseguenza, il sistema di combattimento è sicuramente semplice, basandosi quasi interamente sull'utilizzo del suo iconico arco, oltre a qualche strambo power-up come i folli carretti degli hot dog.

Che sia per abbattere nemici o elementi dello scenario, le frecce avranno utilizzi molteplici, considerando che Aloy potrà anche mimetizzarsi nel fogliame per passare inosservata, proprio come in Zero Dawn.

Ma non solo: la capacità di ricorrere al Focus per evidenziare i punti deboli delle creature che si trova a fronteggiare è presente. Le macchine, poi, sono forse la vera chicca di LEGO Horizon Adventures. Ogni dettaglio, ogni pezzo, ogni singolo mattoncino sembra studiato per restituire la sensazione di trovarsi di fronte alle vere creature dell'universo di Guerrilla.

Che siano i Collilunghi, gli Inseguitori, gli Smerigli o i Corruttori, l'effetto finale è realmente piacevole: ci sono momenti in cui ci si dimentica di essere in un mondo LEGO e si ha quasi l’impressione di essere davvero in Horizon, ovviamente con le dovute limitazioni.

Aloy rimane Aloy, anche in versione LEGO, con la stessa voglia di scoprire e di proteggere il mondo che la circonda.

Eppure, nonostante la grafica coloratissima e la precisione delle animazioni, non viene mai menoche ha sempre contraddistinto i giochi LEGO.

Vedere le macchine esplodere in una pioggia di mattoncini o assistere ad Aloy, la protagonista, costruire e distruggere senza soluzione di continuità, è sicuramente esilarante per almeno una decina di motivi diversi.

Se dal punto di vista grafico LEGO Horizon Adventures è una gioia per gli occhi, dal punto di vista del gameplay il titolo non delude. Anzi, sorprende per la varietà e la cura con cui ogni meccanica è stata inserita, nonostante qualche piccolo inciampo di cui vi parlerò dopo.

Qui non ci si limita a correre, combattere e raccogliere mattoncini: ogni missione sembra essere pensata per offrire qualcosa di nuovo, che si tratti di una sfida di abilità, di un enigma da risolvere o di un semplice momento di esplorazione in cui perdersi nel mondo di Horizon.

Per il resto, è possibile esplorare nuove zone dei livelli montando particolari costrutti, così come l'albero di abilità a disposizione della nostra eroina – e del suo partner di avventure – permette al giocatore di esplorare vari potenziamenti in termini di danni ed estetica (sono tantissimi infatti i costumi/avatar che potremo indossare, cambiando radicalmente aspetto al nostro personaggio).

Le missioni secondarie, poi, sono un'aggiunta che regala ore di gioco extra, sebbene a volte si abbia l'impressione che siano state messe lì tanto per allungare il brodo, visto che molti obiettivi tendono ad assomigliarsi fin troppo. Sono sfide che in ogni caso divertono, e che spesso strappano un sorriso grazie all’immancabile ironia LEGO.

E poi c'è Aloy, ovviamente. Vederla trasformata in un personaggio LEGO è straniante, certo, ma anche straordinariamente naturale. Il carisma della protagonista di Horizon non si perde nel passaggio ai mattoncini: Aloy rimane Aloy, anche in versione LEGO, con la stessa determinazione, la stessa voglia di scoprire e di proteggere il mondo che la circonda.

Il suo personaggio è stato riprodotto con un’attenzione incredibile, mantenendo intatti tutti quegli aspetti che l’hanno resa una delle icone più amate del mondo videoludico moderno.

Un mondo da smontare e rimontare

Ma non è solo Aloy a brillare: tutto il cast di personaggi che incontriamo nel gioco è stato caratterizzato in modo da rendere omaggio ai giochi originali senza però tradire lo spirito leggero e divertente tipico dei titoli LEGO.

E poi c'è la musica, che sa esaltare i momenti di azione senza mai essere invasiva, il tutto con un doppiaggio in lingua italiana che strapperà più di un sorriso grazie a battutine mai fuori luogo e sempre in perfetto stile LEGO.

Ma non è solo un gioco fatto di luci, colori e suoni: in LEGO Horizon Adventures c’è una storia che si rifà palesemente a Zero Dawn, pur mantenendo il già citato tono leggero tipico dei giochi LEGO. Non ci si aspetta una profondità emotiva in un titolo del genere, ma la verità è che ci sono momenti in cui il gioco riesce comunque a coinvolgere.

A livello di longevità, LEGO Horizon Adventures si difende bene ma non benissimo. La campagna principale richiede molto meno di dieci ore per essere completata, ma il vero valore aggiunto sono le attività collaterali, le sfide e le missioni secondarie che il gioco propone.

C’è sempre qualcosa da fare, qualcosa da scoprire, e ogni volta che si pensa di aver visto tutto il gioco riesce a sorprendere con una nuova trovata, un nuovo dettaglio che cattura l’attenzione.

È uno di quei titoli che continua a offrirti nuovi spunti anche quando pensi di aver esaurito tutte le possibilità. Peccato solo per quella ripetitività di fondo a cui i titoli LEGO sembrano essere legati quasi inevitabilmente e a cui questo non fa eccezione.

Se dovessi trovare un secondo difetto a LEGO Horizon Adventures questi è certamente nella difficoltà, a tratti fin troppo permissiva. Il gioco è chiaramente pensato per un pubblico ampio, dai giocatori più piccoli agli adulti, e in questo senso è comprensibile che si sia optato per un livello di sfida accessibile a tutti.

Tuttavia, per chi è abituato a titoli più impegnativi, può risultare a tratti decisamente troppo semplice. Ma è un dettaglio che passa in secondo piano di fronte alla qualità complessiva del gioco, alla sua capacità di intrattenere e di regalare momenti di puro divertimento. E tanto basta.